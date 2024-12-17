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«Тогда моя жизнь и разделилась на «до» и «после»

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  • 17.12.2024, 10:21
  • 8,466
«Тогда моя жизнь и разделилась на «до» и «после»

Белорусы рассказали о новогодних случайностях — почти как в «Иронии судьбы».

Голливудские и советские фильмы, сказки и прочий фольклор приучили нас к мысли о том, что в Новый год должны исполняться мечты, а жизнь в хорошем смысле переворачиваться с ног на голову. Реальность обычно оказывается чуть более прозаичной — но это если не обращать внимание на детали. Иногда в новогоднюю ночь лишь запускается цепь судьбоносных случайностей, которые дают о себе знать чуть позже — и они могут даже не быть упомянутыми на той самой брошенной в шампанское горящей бумажке, пишет «Онлайнер».

Как праздничные цены в такси подвигли отказаться от алкоголя

Новый год — лучшая точка для старта выполнения давно уже крутящихся в голове обещаний: начать ремонт в квартире, завести блог, пойти в спортзал. Под давлением груза самостоятельно принятых решений не все задуманное, увы, сбывается. А вот если повод для смены образа жизни подкинула сама судьба — уже как-то полегче и поинтереснее, согласитесь. Наш читатель Иван вот считает, что именно новогоднее стечение обстоятельств подвигло его отказаться от алкоголя.

— Вечером 31 декабря 2022 года с женой и родителями покатались по городу, а ближе к ночи планировали пересесть в такси и поехать отмечать к друзьям. Но не учли, что коэффициенты в приложении уже начали зашкаливать. Что ж, было принято волевое решение не кормить «Яндекс» деньгами, а просто не употреблять алкоголь и остаться за рулем.

1 января празднования продолжились, уже с семьей жены. Коэффициенты снова в космосе, а к бабушке ехать надо. Снова безалкогольные напитки в помощь — и я за руль.

Отметив так Новый год, я понял, что вообще не потерял в степени веселья. В то же время всегда имел возможность оставаться мобильным. Тогда, можно сказать, моя жизнь и разделилась на «до» и «после»: скоро стукнет два года с того момента, как я «ни-ни». Кстати, в связи с отказом от алкоголя мне еще и удалось похудеть на 30 килограмм — но это уже, как говорится, совсем другая история.

Новогоднее расставание, которое привело к замужеству

Найти спутника жизни «под елочкой» — классическая новогодняя история, завещанная нам еще Эльдаром Рязановым. Нам таких рассказали сразу несколько: вытащили, мол, отмечать в малознакомой компании, а там оказался будущий муж. У Юлии же все вышло ровно наоборот, ей в Новый год пришлось пережить расставание. Но погодите записывать рассказ в категорию грустных: Вселенная все откалибровала с запасом.

— Это было почти семь лет назад, когда встречали 2018 год. Мы с тогдашним молодым человеком были в нормальных долгих отношениях, казалось, все точно идет к свадьбе. Ее я, кстати, загадывала в предыдущий Новый год (о чем потом не раз с горькой улыбкой вспоминала). А ровно 31 декабря мы с парнем сильно поссорились. Он заявил, что хочет расстаться. Вдаваться в подробности не буду, но объяснение звучало категорично. В итоге 1 января мы уже разъехались.

На тот момент постоянной работы у меня не было: только недавно запустила свое дело, керамические украшения на заказ. Бывший, кстати, это увлечение поддерживал — может, еще и поэтому я его после расставания совсем забросила. До этого несколько лет работала в туристической сфере, где у меня еще оставались подруги. Они и уговорили вернуться. Все-таки и отвлечься надо, и жить на что-то тоже.

С этого и начинается самое интересное. Я сопровождала группу туристов в поездке по Европе. Там был одинокий молодой человек, с которым я сначала общалась исключительно как с клиентом. Но постепенно иногда стали болтать и на какие-то совсем отвлеченные темы: оказалось, что мы любим одни и те же страны, о них в основном и говорили. Через какое-то время с этим парнем снова оказались в одной поездке (он потом признался, что неслучайно). Общались уже как хорошие знакомые, а после тура он мне еще раз написал и позвал на кофе.

В общем, этот самый молодой человек — теперь мой муж. Думаю, можно засчитать за новогодний поворот судьбы: получается, если бы не то расставание и не возвращение на старую работу, я бы его не встретила. Подруги, конечно, смеялись: к стольким иностранцам был доступ, а привезла из-за границы белоруса! Но я рада, что все вышло именно так.

Еще одной историей обретения второй половинки в Новый год поделился Павел. Причем молодой человек смеется, что у него вышло найти сразу двух теперь главных девушек в его жизни: Аню и Айзу.

— Айза — это, если что, немецкая овчарка. Щенком я ее забирал у Ани — ее родители заводчики, а она им помогала. При чем здесь Новый год? А просто я как раз в ночь с 31 декабря на 1 января решил, что в следующем году исполню свою детскую мечту: заведу собаку. На тот момент я уже пару лет как «холостячил» в собственном доме и подумал, что можно это наконец провернуть.

К Аниным родителям посоветовали обратиться знакомые собачники. Девушка еще какое-то время «вела» щенка, мы часто переписывались, периодически виделись. Ну, встреча за встречей, шутка за шуткой — так и завертелось! Скоро втроем отпразднуем четвертую годовщину совместной жизни.

Упал, очнулся, гипс — и новая работа

Жизнь Олега тоже начала незапланированно (и в конце концов вполне удачно) переворачиваться с ног на голову после неприятного события, случившегося в новогоднюю ночь. Когда мы кидали клич читателям о том, что ищем судьбоносные праздничные истории, предлагали начать их с фразы: «Проснулся 1 января и…» Олег продолжил почти как в советской нетленке: «…обнаружил на ноге гипс».

— Дело было 31 декабря на даче у друзей. Уже и не вспомню, за чем именно меня отправили на чердак. Хозяин дома лишь в последний момент успел выкрикнуть что-то вроде «там лестница шатается!», но было поздно: я лежал на полу, согнувшись от адской боли. Дальше травмпункт, перелом, операция и почти три месяца безвылазного кукования в квартире. Отпраздновал, блин, Новый год…

Дома коротал время за играми: в основном Dota 2 и World of Warcraft. Не то чтобы их раньше не было в моей жизни, но так много времени в «катках» я не проводил еще никогда. Постепенно стал втягиваться и в тематическое сообщество по WoW, писать гайды и разного рода игровую аналитику: копирайтерский опыт позволил втянуться в это довольно легко.

Сперва делал все это бесплатно. Через какое-то время наткнулся на вакансию игрового сервиса, где за то же самое предлагали не самые плохие деньги. Работаю по этому направлению до сих пор (правда, уже в другом месте) и ни о чем не жалею. Получается, в какой-то степени надо благодарить тот самый новогодний перелом: просто так я, может, и не решился бы превратить хобби в работу.

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