Китай увеличил безвизовый транзит для белорусов 17.12.2024, 10:22

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До 10 суток.

Китайские власти увеличили время безвизового транзита для граждан Беларуси и еще 53 стран до 240 часов (10 суток), пишет ТАСС со ссылкой на Государственное управление по делам миграции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, мера начала действовать с 17 декабря. Прежде в зависимости от пункта въезда в Китай белорусы имели право на транзит без оформления визы длительностью 72 и 144 часа.

Кроме того, перечень мест пересечения границы с правом безвизового транзита расширен на 21 пункт, до 60 портов прибытия. Пассажиры из Беларуси могут въехать в КНР через 24 китайские административные единицы (на уровне провинции, города или района).

Согласно заявлению, Китай продолжит осуществлять политику по упрощению, оптимизации и совершенствованию миграционного контроля, «постоянно повышать удобства для иностранцев, приезжающих учиться, работать и жить». Как отмечается, КНР «приветствует больше иностранных друзей».

Для безвизового транзита иностранцу необходимо иметь документ, который дает право на международную поездку и соответствует требованиям въезда в третью страну, сроком действия не менее трех месяцев. Также нужно приобрести билеты или предоставить другое подтверждение маршрута путешествия через КНР.

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