Лихорадочно чертят последние линии красным Никита Требейко

17.12.2024, 10:29

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Кремль ощущает внутрироссийские сдвиги – медленные, но необратимые.

Расширенное заседание коллегии министерства обороны стало главным политическим событием российского дня. К докладу министра Белоусова подключился глава РФ Путин. Выступали, как всегда, скучно и блекло. Все для войны – давно не новость. Важно другое. «Красная черта», о которой продолжал нудеть т.н. президент, пролегает внутри России. Между людьми и властью. Между жизнью страны и нежитью кремлевки. Видение будущей нежити представило сегодня путинское военное ведомство.

О чем говорил Белоусов? Приказано быть готовыми «к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие». Наращивается контрактное комплектование войск РФ – 427 тысяч за уходящий год. Примерно тысяча двести в день. Образованный министр мог бы сформулировать по-есенински: «Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть своей тоски».

Семикратно возросли за два года поставки танков, троекратно – БМП и бронетранспортеров. БПЛА произведено больше аж в 23 раза. К третьему кварталу следующего года войска беспилотных систем выделятся в отдельный род войск. А пока что решено преобразовать крупные арсеналы и хранилища ГСМ в эшелонированную сеть более компактных складов. Точные удары украинских дронов (в ответ на ракетный террор) вынуждают искать креативы.

Воссоздаются Московский и Ленинградский военные округа. Запущен этот процесс еще при Шойгу, которого преемник благодарит за созданные заделы. (Уж как там Шойгу отреагирует на упоминание своей фамилии, умилением или ужасом – не от Белоусова зависит.) Особо стимулируется военная медицина – с тем, чтобы 96% раненых возвращались в строй. Военные расходы задраны до 6,3% ВВП – почти треть федерального бюджета (это не считая расходов на карательные органы).

Сорок две задачи ставит министр перед своей конторой. Все они по концовке сводятся к одной: «победа в специальной военной операции». В чем победа может заключаться, не уточняется. Этот образ похоронен вместе с «денацификацией-демилитаризацией» еще весной 2022 года – разгромом путинских интервентов в Киевской области. И окончательно добит осенью того же года – харьковским и херсонским контрнаступлением ВСУ. С эпитафией от того же Шойгу: «Приступайте к отводу войск».

Война проиграна Кремлем на первом же году. Но есть и победа «кремлевки»: война продолжается. Как самоцель путинского режима. Чтобы жить, им нужна смерть – такова разгадка устойчивости путинизма. Вот и рассуждает Белоусов о «внедрении в войсках эффективных новшеств», «обеспечении штурмовых подразделений средствами РЭБ», «автоматизации управления боевыми действиями», «инвентаризации всех военных разработок», «полигонных испытаниях в боевых условиях».

В общем, побольше беспилотников. Это главное. В этом все. Как некогда Ленин требовал массированного внедрения электромеханического плуга. Никому, как выяснилось, не нужного: опять коллективный Запад испортил всю песню – своими тракторами.

Таковы уроки, извлеченные из почти уже трехлетней войны против Украины. Войны, в которой военный министр особо поздравляет танковый полк с взятием села на реке.

Кстати, по сегодняшним сообщениям, «зетники» поторопились праздновать очередной «флаговтык» – ВСУ на покровском направлении удерживают Курахово. Заметного продвижения войск РФ не отфиксировано ни на Донбассе, ни на Харьковщине, ни на юге. Бои идут упорно и ожесточенно. Перемалывание происходит практически на прежних позициях, в ожидании украинского контрудара. Белоусов сегодня отправил очередное поздравление – на этот раз 57-му мотострелковому полку. За взятие донецкого села Елизаветовка.

На всем этом Белоусов, как вежливый человек, старался не сосредотачивать внимания. Как и на сокрушительном разгроме вассально-колониального режима в Сирии. Повстанческое движение оказалось сильнее регулярной армии союзного Кремлю государства. Сильнее прямого российского базирования. Военно-политическая экспансия РФ обломлена. Ближний Восток и Средиземноморье потеряны на поле боя. Российское Минобороны берет реванш то в Колесниковке, то в Елизаветовке.

Положенные идеологические заклинания от Белоусова, разумеется, прозвучали. О титаническом противостоянии с коллективным Западом (самое время после бегства от сирийского ХТШ). Все это давно звучит вроде сказочного зачина: «В некотором царстве, в некотором государстве…» Но данную тему, как и следовало ожидать, перехватил Путин.

«Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, – отрапортовал он самому себе. И тут же двусмысленно добавил: – Но этого, конечно, недостаточно». И невозможно до бесконечности повышать расходы на «оборону». Фактическое распоряжение Белоусову – старайтесь укладываться в то, что есть, не вы одни на шее. Другое указание – держать в готовности нестратегические ядерные силы. …Надцатый месседж Западу, как в польском сатирическом стихотворении: «Держите меня! А то ведь я жизнелюбьем не брызжу!»

Он неустанно жалуется. Как только не надоедает ныть… «Запад продолжает навязывать миру свои правила, но для него есть только одно правило – никаких правил». Не принимают, значит, никаких путинских правил. Не признают гэбистского кума, не держат за хозяина. Говоришь им: «Терпи, красавица» – шлют куда подальше. «Тактика очень простая, – продолжает Путин переживать: – Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем». Это да.

Человеческие права, свободы, достоинство – это их красная черта. Смертная для угнетения и мракобесия, насажденного «кремлевкой».

Режим ощущает внутрироссийские сдвиги – медленные, но необратимые. Весь год ушел на переконфигурацию власти, переформатирование системы. На место старых карателей поднимается несколько иная генерация, видным представителем который является Белоусов. Способная не только к репрессивному охранительству. Не только к финансовым манипуляциям сислибского толка, оберегающим кремлевские стены надежнее золотовско-кадыровских заслонов. Создается большее – система нормализации безумия и бесчеловечья. Вечная власть через тотальную подлость и вечную же войну.

Когда красная черта передвинулась в Украину, номенклатурная олигархия РФ не нашла выхода, кроме войны. Наверняка для них последней. Следующий рубеж – Россия, куда эта война приходит уже как гражданская.

Пока Путин философствует, МО задумывает беспилотные войска, МВД сзывает на борьбу с радикализмом – НАК просто отчитывается. Сводками с внутренних фронтов «бандитизма» и вооруженного подполья. Вот кому на самом деле адресован бравурный милитаристский грохот. Вот перед кем лихорадочно чертят последние линии красным.

Никита Требейко, rusmonitor.com

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