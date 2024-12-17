Оказывается, таксист Васильич еще и историк

Оказывается, таксист Васильич еще и историк3
- Телеграм-канал «Соловьиный помет»
- 17.12.2024, 10:56
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Но есть нюанс, даже два.
Этот таксист Васильич ещё и историк: во время совещания Путин сослался на цитату Бисмарка про СССР. Но есть нюанс. Вернее, аж целых два.
Цитата Бисмарку не принадлежит – на самом деле её автором является профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель, который написал это ещё в 1866 году про Пруссию и Австрию.
Бисмарк вообще не дожил до образования СССР всего каких-то 24 года.
Телеграм-канал «Соловьиный помет»