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Оказывается, таксист Васильич еще и историк

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  • Телеграм-канал «Соловьиный помет»
  • 17.12.2024, 10:56
  • 5,622
Оказывается, таксист Васильич еще и историк

Но есть нюанс, даже два.

Этот таксист Васильич ещё и историк: во время совещания Путин сослался на цитату Бисмарка про СССР. Но есть нюанс. Вернее, аж целых два.

Цитата Бисмарку не принадлежит – на самом деле её автором является профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель, который написал это ещё в 1866 году про Пруссию и Австрию.

Бисмарк вообще не дожил до образования СССР всего каких-то 24 года.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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