ISW: Путин ищет «обходные пути» 1 17.12.2024, 11:07

6,932

Глава Кремля выступил с новым спичем.

Кремль, возможно, ищет обходные пути от своего продолжающегося бряцания ядерным оружием. Об этом свидетельствует постоянная зацикленность диктатора Владимира Путина на хваленой баллистической ракете «Орешник» и российских неядерных средствах сдерживания.

Заявлениями о «новейшем мощном оружии» он пытается сохранить свой авторитет в международном информационном пространстве. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Путин 16 декабря выступил на коллегии минобороны РФ и обсудил военные разработки в 2024 году, а также военные цели страны на 2025 год. В ходе этого спича диктатор заявил, якобы Россия развивает военные возможности и технологии наряду со своей ядерной триадой, и подчеркнул, что баллистическая ракета «Орешник» является ее «новым мощным оружием», которое она вскоре «начнет серийно производить».

Также Путин заявил, что если бы Россия использовала «Орешник» «комплексным образом» в тандеме с другими неядерными боеприпасами, то полученный удар был бы «сопоставим по мощности с применением ядерного оружия». Он утверждал, что «Орешник» не имеет ядерной боевой части и, следовательно, не создает ядерного заражения, подчеркнув, что неядерный характер ракеты «является очень важным элементом при принятии решения о том, какие средства вооруженной борьбы» будет использовать Россия.

«Ранее Путин высоко оценил технические характеристики баллистической ракеты «Орешник», в том числе сравнив ее с ядерным оружием или метеоритом с точки зрения ущерба, который она может нанести. Недавний его акцент на предполагаемой мощи ракеты примечателен и предполагает, что Кремль может искать отход от интенсивного бряцания ядерным оружием, которое он использовал до сих пор в войне», – говорится в сводке ISW.

Аналитики предполагают, что выступление Путина 16 декабря, его заявления на Совбезе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане (Казахстан) 28 ноября и речь в минобороны 22 ноября направлены на то, чтобы сделать «Орешник» оплотом российского неядерного сдерживания.

«Россия неоднократно прибегала к угрозе ядерного возмездия, чтобы заставить Украину и Запад к самосдерживанию, но действия Украины и Запада бросали вызов ядерному нарративу Кремля каждый раз, когда тот его использовал, постоянно подрывая самостоятельно определенные Россией пороги для использования ядерного оружия», – считают в ISW.

Ранее эксперты Института изучения войны уже оценили, что в возможностях «Орешника» нет ничего особенно нового, поэтому Путин, вероятно, превозносит технические характеристики этой ракеты, чтобы создать страх и неуверенность относительно ущерба, который она может нанести. В частности, оказать давление на партнеров Украины, чтобы заставить Киев ограничить удары по РФ из страха, что Кремль действительно нанесет заявленный «ответный удар».

«Путин, вероятно, представил «Орешник» как новый элемент в более широком наборе инструментов рефлексивного контроля. Ведь Кремль все больше смиряется с тем фактом, что нежелание Путина следовать намекам на ядерные угрозы обесценивает их, так что диктатору приходится искать риторический выход, чтобы сохранить свой авторитет в международном информационном пространстве», – заключили аналитики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com