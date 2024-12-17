WSJ: Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией, готовясь к масштабному наступлению 4 17.12.2024, 11:13

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В состав сил входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и большое количество артиллерии.

Турция и ее союзники наращивают силы вдоль границы с Сирией, что вызывает обеспокоенность в США. Есть вероятность, что Анкара готовится к масштабной военной операции.

Об этом высокопоставленные американские чиновники рассказали в эксклюзивном комментарии для The Wall Street Journal.

Отмечается, что в состав сил входят бойцы-повстанцы, турецкие коммандос и большое количество артиллерии. Они сосредоточены возле города Айн-эль-Араб.

Один из чиновников поделился, что наращивание сил Турцией началось вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии. По его словам, действия Анкары похожи на то, что происходило в 2019 году перед вторжением на северо-восток Сирии.

«Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности», - сказал другой американский чиновник журналистам.

В издании напомнили, что в понедельник, 16 декабря, представитель гражданской администрации сирийских курдов Ильхам Ахмед обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Цель Турции - установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, вынудив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит свое вторжение, последствия будут катастрофическими», - написал Ахмед в письме Трампу, с которым ознакомились журналисты.

В издании добавили, что переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Айн-эль-Арабе, проведенные при посредничестве США, провалились. По словам представителя Сирийских демократических сил, сейчас наблюдается «значительное наращивание военного присутствия» к востоку и западу от города.

«С той стороны границы мы уже видим, как наступают турецкие войска, а наши мирные жители живут под постоянным страхом неминуемой смерти и разрушения», - написал Ахмед Трампу.

Кроме того, в понедельник Трамп намекнул в разговоре с журналистами, что Турция организовала захват Сирии группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», напомнили в издании.

Также журналисты подчеркнули, что во время первого президентского срока Трамп частично вывел американские войска из северо-восточной Сирии, после чего был открыть путь для широкомасштабного вторжения Турции. Тогда погибли и были вынуждены покинуть свои дома сотни тысяч сирийцев. Позже администрация республиканца помогла заключить соглашение о прекращении огня.

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