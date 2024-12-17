Белорусского хоккеиста признали игроком недели в АХЛ 17.12.2024, 11:18

Егор Сидоров

Егор Сидоров набрал 6 очков в двух матчах.

Белорусский нападающий «Сан-Диего» Егор Сидоров признан игроком недели в АХЛ, пишет belarushockey.com.

20-летний форвард набрал 6 (3+3) очков в двух матчах при показателе полезности «+5».

Сидоров оформил дубль, отдал результативную передачу на победный гол и был назван первой звездой в игре «Сан-Диего» с «Хендерсоном» (5:4).

В матче против «Сан-Хосе Барракуда» белорус открыл счет и сделал две результативные передачи, снова став первой звездой встречи, завершившейся победой «Сан-Диего» со счетом 5:2. Сидоров отметился минимум одним голом в четвертом матче подряд.

Выбранный «Анахаймом» в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года, форвард на данный момент делит лидерство в команде по очкам, набрав 17 (8+9) баллов в 22 играх этого сезона.

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