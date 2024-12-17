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WP: Войска КНДР стали легкой добычей для Украины

  • 17.12.2024, 11:31
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WP: Войска КНДР стали легкой добычей для Украины

Бойцы ВСУ сравнили их уничтожение с компьютерной игрой на самом простом уровне.

По меньшей мере 30 военнослужащих Северной Кореи, которых отправили для поддержки российских войск в войне против Украины, были ранены или убиты в Курской области. Эти силы стали легкой добычей для сил Киева, пишет The Washington Post .

Информацию о первых потерях войск КНДР обнародовала вчера украинская власть. Эта информация стала важным поворотным моментом после длительных спекуляций относительно возможного участия северокорейских военных в войне.

Позже Пентагон отметил, что имеет «указания» на потери среди северокорейских военных, как погибших, так и раненых.

Трое украинских военных, участвующих в боях в районе Курска, где Киев удерживает захваченные в августе территории, заявили, что видели на поле боя военных, которые напоминали северокорейцев. Это было подтверждено данными украинских беспилотников. Двое бойцов заявили, что наблюдали за передвижением таких военных в реальном времени с помощью дронов. Третий военный, отвечающий за разведку в этом районе, просматривал записи, сделанные дронами.

Еще один украинский военный чиновник, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что в последние дни северокорейские военные появились на поле боя в районе Курска. Он также сообщил, что еще один батальон таких военных находится в соседней Белгородской области, но его пока не отправили на передовую. Сейчас украинские военные ожидают, будет ли этот батальон переброшен на усиление позиций в Курской области, или, возможно, на Харьковщину, которая граничит с Белгородом.

Украинские военные отметили, что группы военных в Курской области не были похожи на российские по своей организации. «Российские войска обычно передвигаются малыми группами и остаются вблизи лесов, чтобы избегать ударов нашей артиллерии. Но эти военные не боялись передвигаться по открытым полям», - сказал командир украинского подразделения беспилотников с позывным «Боксер».

«Северокорейцы бегают по полям, и их так много. Они не понимают, что происходит», - отметил он. «Я не знаю, это из-за их неосведомленности, или это россияне сознательно посылают их в такие условия. Сказать трудно».

Командир добавил, что атаки начались в субботу, а в воскресенье аналогичные группы военных продолжили наступать:

«Беспилотники FPV, артиллерия и другое оружие поразили их, поскольку они двигались по открытому полю. Можете представить результат. Мы были очень удивлены: никогда не видели такого, когда 40-50 человек просто бегут по полю. Это идеальная цель для нашей артиллерии и операторов Mavic. Россияне так не действуют».

Оператор ударного беспилотника Артем рассказал, что его подразделение видело три группы по 30-40 человек, которые передвигались в направлении Украины. «Они имели с собой рюкзаки, вероятно, с боеприпасами, а также оружие», - сказал он. «Мы немедленно отправили дроны FPV и бомбардировщики. Они не убегали от беспилотников, а просто стреляли по ним».

«Другие просто продолжают двигаться, и многие из них погибают», - отметил Артем. «Они отличаются от русских, которые научились убегать или прятаться от беспилотников. Северокорейцы стреляют хаотично, стоя на месте».

Артем также описал атаку, во время которой с помощью тепловизионной камеры он обнаружил трех солдат. «Мы думали, что поразим только одного, но из-за их нерешительности удар задел всех троих», - сказал он. «Это был странный опыт. Впервые я почувствовал, что играю в компьютерную игру на легком уровне сложности».

Александр, украинский военный с позывным «Финн», отметил, что видеозаписи, которые показывают поведение этих военных, являются важными, но все еще не дают прямых доказательств их принадлежности к Северной Корее.

В одном из видео, опубликованных в Telegram, видно российских и северокорейского солдат в блиндаже, которые обсуждают атаку беспилотника. «Может, убить его и забрать его ружье?» - говорит один из россиянин, смеясь.

Северокорейский солдат комментирует действие дронов: «Беспилотник просто продолжает лететь!».

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