Жительница Пинска продала автомобиль 2018-го года за 600 рублей 1 17.12.2024, 11:54

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Из-за этого ее бывший муж пошел в суд.

Мужчина обратился в суд Пинского района и города Пинска с иском к бывшей жене о разделе совместно нажитого имущества. Как оказалось, стороны не могут прийти к соглашению по стоимости спорного автомобиля «Mitsubishi 2018 года выпуска, который был приобретен в браке, сообщил Государственный комитет судебных экспертиз.

Ответчик пояснила, что продала транспортное средство два года назад за 600 рублей. С таким решением жены мужчина не согласен, так как знает, что автомобиль стоит в разы дороже. Была назначена экспертиза.

Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области остаточная стоимость автомобиля без учета его фактического состояния составляет более 72 тыс. рублей.

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