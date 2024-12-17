Генерал-лейтенанта РФ Кириллова в Москве ликвидировала СБУ 7 17.12.2024, 11:57

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Игорь Кириллов

Возмездие за военные преступления последовало немедленно.

В Москве в результате взрыва убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. За операцией по его ликвидации стоит Служба безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По данным источников, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Они оба были убиты.

Фото: российский генерал Игорь Кириллов

«Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно», - сообщил информированный источник.

Напомним, что еще вчера Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Правоохранители установили, что по приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов с веществами раздражающего действия - CN и CS («слезоточивый газ»). Об их использовании открыто рассказывали российские каналы.

Первыми о подрыве, в результате которого был убит генерал армии РФ и его помощник, написали российские пропагандистские каналы. В медиа уже обратили внимание, что Кириллов - третий генерал-лейтенант, убитый в ходе войны с Украиной и первый с таким званием, который погиб в тылу.

Одиозный российский генерал после начала вторжения несколько раз выступал с заявлениями о так называемых «американских лабораториях» в Украине, которые якобы разрабатывали «биологическое оружие». В октябре Кириллов обвинил Киев в применении химического оружия против «ряда российских лидеров общественного мнения».

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