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Литва получит 44 танка Leopard от Германии

  • 17.12.2024, 12:19
Литва получит 44 танка Leopard от Германии

Это самый большой военный контракт в истории страны.

Министр нацобороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин заключила соглашение о закупке немецких танков Leopard-2. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы, передает korrespondent.net.

По словам Шакалене, соглашение о покупке танков Leopard является самым большим контрактом в истории Литвы.

«Это самая важная веха в модернизации наших вооруженных сил и укреплении региональной безопасности. Эти танки откроют возможности для укрепления обороноспособности и взаимодействия литовских и немецких вооруженных сил», - отметила она.

Отмечается, что в Литву будут поставлены 44 танка, которыми оснастят создаваемые национальные пехотные дивизии.

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