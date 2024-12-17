Литва получит 44 танка Leopard от Германии
- 17.12.2024, 12:19
Это самый большой военный контракт в истории страны.
Министр нацобороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин заключила соглашение о закупке немецких танков Leopard-2. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы, передает korrespondent.net.
По словам Шакалене, соглашение о покупке танков Leopard является самым большим контрактом в истории Литвы.
«Это самая важная веха в модернизации наших вооруженных сил и укреплении региональной безопасности. Эти танки откроют возможности для укрепления обороноспособности и взаимодействия литовских и немецких вооруженных сил», - отметила она.
Отмечается, что в Литву будут поставлены 44 танка, которыми оснастят создаваемые национальные пехотные дивизии.