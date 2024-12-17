«Думала, помидоры за 20 и перец за 24 — это дно, а нет» 1 17.12.2024, 12:32

В Минске продают фрукт почти по 100 рублей за кило.

В минском магазине продают абрикосы ценой под 100 рублей за килограмм, заметила белорусская блогер в TikTok. Даже «две абрикосинки» обошлись в приличную сумму. На ценнике не написана страна происхождения фруктов, а просто указано «импорт», пишет «Зеркало».

Минчанка купила два абрикоса — они обошлись ей в семь рублей. Попробовав дома, она отметила, что «ничего особенного в этих абрикосах нет».

«Если вам кажется, что помидоры стали слишком дорогими, то вы просто не видели, почем абрикосы», — отметила тиктокерша.

Более 800 лайков набрал комментарий «Блин, я думала, помидоры за 20 и перец за 24 — это дно, а нет. Там постучали». Авторка видео ответила, что в тот же день видела перец по 25 рублей за кило, «но на фоне абрикосов он почти дешевка».

Другие популярные комментарии под видео такие:

• «Цены заломили в магазинах до неба, думают, что мы все богатые. Среднюю зарплату озвучивают везде, цены под нее и гонят.

• «Надо фрукты есть все по сезону…»

• «А что, зимой в Беларуси сезон абрикосов, чтобы они были дешевле? Почему все бегают по магазинам: „Ах, клубника дорогая. Ах, у малины неподъемная цена“. Ау, люди, сейчас зима».

• «В магазинах абрикосы и летом-то невкусные. Какая глупость покупать их не в сезон».

• «Это не цены, а сумасшедший дом».

• «Ребята, чего вы все жалуетесь — кругом же все с айфонами ходят, на машинах дорогих ездят, блатные все, деловые, а как абрикосики увидели — обкакались. Вся суть, вся жизнь в кредит — типичные белорусские делюганы».

• «Декабрь месяц, чему удивляться. Они невкусные будут. Зимой ешьте хурму, мандарины, ананасы вкусные. А абрикосы, клубнику и ягоды вкусные только летом».

@murka_milliard Цены на абрикосы в Минске 15 декабря 2024 года. Если вам кажется, что помидоры стали слишком дорогими, то вы просто не видели почем абрикосы 😆 ♬ оригинальный звук - Кристина. Минск

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