Украинский спецназ «перемолол» военных КНДР в Курской области 1 17.12.2024, 12:39

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Потери за три дня составили почти сто человек.

Воины 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины устроили «горячий прием» военным Северной Кореи, которые находятся в Курской области России.

Об этом сообщает ССО ВС Украины.

Отмечается, что за три дня боевых операций украинские спецназовцы ликвидировали 50 военных из КНДР и ранили еще 47.

Кроме живой силы противника, операторы ССО уничтожили 2 единицы бронированной техники, два автомобиля и вражеский квадроцикл.

Сообщается, что боевые столкновения продолжаются. Украинские спецназовцы продолжают наносить противнику новые потери.

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