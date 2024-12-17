Украинский спецназ «перемолол» военных КНДР в Курской области

Украинский спецназ «перемолол» военных КНДР в Курской области1
- 17.12.2024, 12:39
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Потери за три дня составили почти сто человек.
Воины 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины устроили «горячий прием» военным Северной Кореи, которые находятся в Курской области России.
Об этом сообщает ССО ВС Украины.
Отмечается, что за три дня боевых операций украинские спецназовцы ликвидировали 50 военных из КНДР и ранили еще 47.
Кроме живой силы противника, операторы ССО уничтожили 2 единицы бронированной техники, два автомобиля и вражеский квадроцикл.
Сообщается, что боевые столкновения продолжаются. Украинские спецназовцы продолжают наносить противнику новые потери.