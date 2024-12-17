В Каменецком районе дерево упало на 200-летний храм 4 17.12.2024, 12:59

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Крыша православной церкви была повреждена.

В Каменецком районе Брестской области дерево упало на 200-летний храм. Инцидент произошел в деревне Токари. Огромное дерево, которое ветер вывернул с корнем, упало на Свято-Михайловскую церковь, построенную в 1816 году, пишет сайт «Еврорадио».

Крыша православной церкви была повреждена, ее восстанавливают.

В Беларуси за последние сутки из-за сильного ветра зафиксировали полсотни случаев падения деревьев. Почти половина их приходится на Брестскую область. К счастью, пострадавших среди людей нет.

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