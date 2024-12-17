В Каменецком районе дерево упало на 200-летний храм

В Каменецком районе дерево упало на 200-летний храм4
- 17.12.2024, 12:59
- 1,846
Крыша православной церкви была повреждена.
В Каменецком районе Брестской области дерево упало на 200-летний храм. Инцидент произошел в деревне Токари. Огромное дерево, которое ветер вывернул с корнем, упало на Свято-Михайловскую церковь, построенную в 1816 году, пишет сайт «Еврорадио».
Крыша православной церкви была повреждена, ее восстанавливают.
В Беларуси за последние сутки из-за сильного ветра зафиксировали полсотни случаев падения деревьев. Почти половина их приходится на Брестскую область. К счастью, пострадавших среди людей нет.