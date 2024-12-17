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Долгое прощание с Москвой

  • Василий Верменский, «Радио Свобода»
  • 17.12.2024, 13:10
  • 3,726
Долгое прощание с Москвой

Что даст Румынии и Болгарии Шенгенская зона?

«Шенген, Шенген, попаду ли я в Шенген хотя бы на день?» – пела болгарская поп-фолк-звезда Кали в 2000 году. В Европейский союз Болгария и Румыния вступили через семь лет после этого, заявление на присоединение к Шенгенской зоне безвизового передвижения подали в 2011 году, и только на прошлой неделе обрели его в полном объеме. (С 31 марта нынешнего года обе страны получили ограниченный доступ к Шенгенскому пространству – только по воздуху и воде.) С 1 января 2025 года для болгар и румын Шенген становится еще и сухопутным. Паспортные и таможенные проверки на границах для них отменяются.

Окончательное решение произошло благодаря отмене австрийского вето. Вена долго тянула с последним одобрением, пытаясь минимизировать масштаб проникновения на ее территорию нелегальных мигрантов. «Без нашего вето массового сокращения нелегальных пересечений границы Австрии с Венгрией – самого распространенного маршрута – не произошло бы», – сказал в начале декабря министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер. Он привел цифры: 70 тысяч перехватов за год до октября прошлого года и 4 тысячи – за тот же период нынешнего.

В итоге 12 декабря министры внутренних дел стран ЕС договорились о полном членстве Болгарии и Румынии в зоне свободных путешествий. В течение первого полугодия 2025 года проверки между Румынией и Болгарией и Румынией и Венгрией сохранятся, однако будут проходить в выборочном режиме, после чего полностью исчезнут. Одновременно принято решение о том, что около ста австрийских, венгерских, румынских и греческих пограничников будут помогать Болгарии охранять границу с Турцией, которая является внешней границей ЕС.

Общие выгоды

Экономика и логистика Шенгенской зоны огромны. С добавлением Болгарии и Румынии – а это 25 млн человек, шесть в первой и девятнадцать во второй стране, – Шенгенская зона охватывает более 4 млн квадратных километров с населением почти 420 млн человек и включает в себя 29 государств. Примерно 3,5 млн из них ежедневно пересекают внутренние границы, чтобы работать, учиться или навещать семью и друзей. Около 1,7 млн человек имеют постоянный адрес в одной стране Шенгенской зоны, но работают в другой. Ежегодно европейцы совершают около 1,25 млрд поездок в пределах Шенгена, что приносит большую пользу туристическому и культурному секторам.

Общий положительный эффект для болгарской экономики после введения «сухопутного Шенгена» был оценен министерством экономики в 1,2 млрд левов (600 млн евро), из которых только транспортники, производители и экспортеры получат более 450 млн левов экономии прямых затрат. По оценкам главы Румынской ассоциации автоперевозчиков Раду Динеску, из-за задержек на границах Венгрии и Румынии, которые доходили до пяти дней, румынская автотранспортная отрасль потеряла в период с 2012 по 2023 год 19 млрд евро. Это приводило к росту цен, которые в итоге оплачивали потребители. И наоборот – снижение затрат на логистику и ускорение товарооборота даст болгарским и румынским компаниям больше возможностей для интеграции в европейские рынки.

Если говорить о политических последствиях расширения Шенгена, то включение Болгарии и Румынии подчеркивает стремление к преодолению разделений внутри Евросоюза и соблюдению принципа равенства для всех членов. Новый стимул к ускорению реформ ради интеграции в ЕС получают страны, стремящиеся к членству в Евросоюзе, прежде всего на Западных Балканах, – Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, а также Босния и Герцеговина и Косово.

Что касается повышения уровня безопасности в Евросоюзе, то одной из главных целей Шенгенской зоны как раз и является защита граждан путем усиления сотрудничества между полицией, таможенными органами и органами контроля внешних границ всех государств-членов. Шенгенская зона позволяет напрямую обмениваться информацией между полицейскими службами, вести трансграничное наблюдение за подозреваемыми, оказывать взаимную оперативную помощь, преследовать преступников по горячим следам.

Ущемление Кремля

Полное включение Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону может повлиять на геополитические интересы России. По мнению балканских аналитиков, Кремлю следует готовиться к ослаблению российского влияния в регионе, поскольку присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену снижает возможность Москвы оказывать влияние через исторические, экономические и культурные связи. Как отмечает венская Kleine Zeitung, «прием этих стран в Шенген дополнительно привязывает их к Европейскому союзу, что является важным сигналом ввиду усиливающегося стремления России и Китая расширить здесь свое влияние. Наглядным тому примером могут послужить недавние президентские выборы в Румынии, на исход которых, судя по всему, пыталась повлиять Россия – и которые в конечном итоге пришлось аннулировать».

Прием этих стран в Шенген дополнительно привязывает их к Европейскому союзу

Кроме того, Болгария и Румыния смогут глубже интегрироваться в европейскую экономику, что делает менее важной их зависимость от торговли с Россией и будет способствовать дальнейшему отказу от российского газа и нефти, заменяя их на поставки из ЕС или через альтернативные коридоры, такие как Трансадриатический газопровод (TAP). Доступ Кремля к рынкам ЕС усложнится: для российских грузов и логистики маршрут через Болгарию и Румынию может стать «бутылочным горлышком» из-за ужесточения контроля и проверки на границах. Уменьшится «серая зона» ухода от санкций, в которой царил Кремль: интеграция двух новых стран в Шенген затруднит возможность использования их как территорий для обхода санкций или влияния на экономические структуры Европы через неформальные каналы.

Болгария и Румыния, являясь приграничными странами ЕС, усиливают общий оборонительный потенциал Европы, включая противодействие незаконным миграционным потокам, контрабанде и криминальным сетям, в которых Россия может быть заинтересована. Тесный контроль на внешних границах усложняет проведение разведывательных, финансовых или иных операций, направленных против европейских стран.

«Пропагандопровод» Новосибирск – Пловдив

Интеграция с ЕС и Шенгеном обычно сопровождается более строгими мерами против российской пропаганды. А в том, что Кремль продолжает самые активные попытки дестабилизации политической обстановки на Балканах, нет сомнений. Об этом свидетельствует свежий доклад расследовательской и онлайн-активистской группы BG Elves («Болгарские эльфы»), подготовленный в сотрудничестве с аналогичными организациями в Румынии, Великобритании и Украине.

«На пропаганду и грубое вмешательство Российской Федерации во внутренние дела Болгарии и Румынии», утверждают «Эльфы», было израсходовано 69 млн евро. Эта схема начала действовать не позднее 2010 года; вскрыты документы, подтверждающие денежные потоки из Новосибирска, раздробленные на тысячи мелких трансакций по 5 тысяч евро каждая и направленные в Болгарию и Румынию. В центре этого вмешательства находится рекламная онлайн-платформа под названием AdNow с регистрацией в болгарском Пловдиве, о которой румынское расследовательское издание Snoop.ro писало ранее в связи с первым туром президентских выборов 24 ноября. Позже Конституционный суд Румынии аннулировал его результаты, в том числе из-за нарушений, связанных с агрессивной рекламной кампанией.

По сведениям «Эльфов», за рекламными манипуляциями на платформе AdNow стоит гражданин Грузии, некто Георгий А., также находящийся в Пловдиве. «Из румынского отчета мы вышли на 51 компанию, зарегистрированную на имя этого человека, – сообщают «Эльфы». – Многие из них были зарегистрированы в Болгарии в один и тот же день. У нас есть рабочая электронная почта, профили в Facebook, номера телефонов и адреса многих людей, работающих в этих компаниях. Их действительно много – сотни, и все они – россияне».

Как действует российская схема? Когда пользователю предлагается следовать рекламе, он переходит на фиктивную страницу в популярной социальной сети и сообщает свои персональные данные, например «для получения приза». В переписке могут использоваться сетевые протоколы, чтобы создать видимость, что отправитель находится в Болгарии. Так происходит сбор информации, конечным бенефициаром которого становится кто-то в Новосибирске, и «начинается массированная атака на жертв в разных формах» – ее смысл состоит в распространении пропагандистского контента российского происхождения. Согласно отчету, AdNow совершает более 70 млн показов в месяц только в Болгарии. «Эльфы» считают, что обнаружили «серьезную брешь во внутренней безопасности Болгарии».

«Если в Болгарии в конце концов будет сформировано правительство (несмотря на то что внеочередные парламентские выборы состоялись 27 октября, этого до сих пор не произошло. – РС), мы предложим создать комиссию по расследованию, которая проведет масштабное расследование российского влияния в стране», – заявил депутат от второй по значению парламентской силы – блока ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария») Ивайло Мирчев в интервью Mediapool. По его словам, «на протяжении многих лет было ясно, что финансирование российской пропаганды просачивается в Болгарию в основном через связанные с Кремлем энергетические компании. Хотя в последние два года эти потоки капитала были сильно ограничены, факт остается фактом. В условиях неработающих спецслужб и других государственных институтов мы обсудим возможность создания следственной парламентской комиссии для сбора доказательств российского влияния в Болгарии на всех уровнях».

Не панацея

Трезвые умы в Болгарии и Румынии сознают, что нахождение в Шенгене само по себе не может радикально влиять на динамику продвижения страны по европейскому пути развития. Как отмечает болгарский портал Club Z, «основной идеей нашего членства в европейских структурах было не столько получение средств из фондов ЕС или свобода передвижения, сколько сама идея того, что ЕС поможет нам стать настоящим европейским государством. Шенген – один из последних инструментов, с помощью которых ЕС может повлиять на нас в этом направлении, поскольку Болгария все еще не является настоящим европейским государством. Она продолжает болтаться между глянцевым европейским фасадом и неприятным евразийским нутром».

В Болгарии и вправду действуют силы, ориентированные на ее превращение из парламентской в президентскую республику по путинскому образцу. Существует реальная угроза пересмотра геополитической ориентации страны, предупредила бывший министр иностранных дел (1997–2001) Надежда Нейнски в интервью телеканалу bTV. Она напомнила слова кремлевского идеолога Александра Дугина, который сказал, что у Украины и стран Восточной Европы есть два варианта будущего – либо стать частью русского мира, либо занять нейтральную позицию.

Бывший министр призвала следить за тем, что может произойти в результате российских гибридных операций в Румынии и Грузии, а также в Молдове, где «Путин проводит карательную акцию с помощью энергетического шантажа». Стратегической целью, по словам Нейнски, является вступление Болгарии в еврозону. Оно может состояться, скорее всего, в начале 2026 года. По мнению аналитиков, это обеспечит стране еще одну, весьма необходимую степень свободы от российского влияния.

Василий Верменский, «Радио Свобода»

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