Тактика Моссада: эксперт рассказал о ликвидации российского генерала Кириллова 3 17.12.2024, 13:37

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Игорь Кириллов

Задействована комплексная программа.

Ликвидация начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и других ключевых персон российского военно-промышленного комплекса свидетельствует о том, что Украина постепенно применяет тактику Израиля. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

«Абсолютно точно, что это не случайно, что это комплексная программа, которая реализуется определенными силовыми ведомствами. Очевидно, что Украина постепенно берет опыт Израиля, который не имея возможности противостоять арабским странам напрямую, но в целом Моссад реализует тактику уничтожения ключевых персон и террористов. Они это реализуют последние 60 лет. Примерно такую тактику мы видим в последние годы и в Украине», - сказал он.

Также эксперт отметил, что большое количество ликвидации российских преступников не освещается в медиа.

«Большое количество таких случаев не попадает в СМИ, большое количество этих самоубийств, ДТП, погибли на охоте, выпал из окна, передозировка. Таких случаев за последние три года в России очень большое количество, и они касаются именно людей, которые задействованы в военно-промышленном комплексе», - отметил Жирохов.

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