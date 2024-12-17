За политику арестовали минского хирурга с 17-летним стажем 2 17.12.2024, 13:45

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Женщину обвиняют в участии в протестах 2020 года

За политику арестовали минского хирурга с 17-летним стажем. Лилию Качан обвиняют в «призывах к санкциям» и участии в протестах 2020 года. Ей грозит до двенадцати лет колонии со штрафом, сообщает «Наша ніва».

Кочан 41 год. Она из Минска, в 2007-м окончила Белорусский государственный медицинский университет, а в 2012-м — ординатуру по специальности «хирургия». Работала в 10-й городской клинической больнице, а также в «Нордине».

Из соцсетей женщина исчезла в середине октября, ее телеграм-аккаунт был удален. Вероятно, тогда и произошло задержание.

Дело Качан 27 декабря начнет рассматривать Минский городской суд.

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