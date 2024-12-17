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«Хоть ты в Гомель мчи увидеть это чудо!»

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  • 17.12.2024, 13:57
  • 2,044
«Хоть ты в Гомель мчи увидеть это чудо!»

На улицах Гомеля заметили необычного «новогоднего оленя».

Необычную парочку на днях заметили на улицах Гомеля: мужчина выгуливал на поводке «новогоднего оленя». И жители города, и интернет-пользователи оценили креативность хозяина, пишет «Телеграф».

В роли «новогоднего оленя» выступила собака, на которую хозяин помимо намордника и портупеи надел игрушечные оленьи рога. На спину питомцу мужчина также усадил игрушечного Санту, который словно оседлал «оленя».

Многие комментаторы под видео подтвердили, что хозяин пса «сделал всем новогоднее настроение».

«Хоть ты в Гомель мчи увидеть это чудо!» — написала одна из зрительниц, а другая ответила фразой, давно ставшей мемом: «Так вот ты какой, северный олень».

@bulbanews

♬ Chrismas - Upbeat Music

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