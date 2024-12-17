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Захарова повторила бред ликвидированного российского генерала Кириллова о «биокомарах»

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  • 17.12.2024, 14:02
  • 3,572
Захарова повторила бред ликвидированного российского генерала Кириллова о «биокомарах»
Мария Захарова

МИД РФ отреагировал на операцию СБУ.

Российские топ-чиновники отреагировали на ликвидацию генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и пообещали возмездие Украине.

О гибели российского генерала высказалась и спикер Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. По ее словам, главной задачей убитого генерала была борьба с фейками западных стран.

«Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — цитируют пропагандисты слова спикера МИД РФ Марии Захаровой.

Ликвидация генерала Кириллова

17 декабря стало известно, что в Москве в результате детонации самодельного взрывного устройства погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов, а также его водитель. Они подошли к автомобилю Toyota, возле которого прогремел взрыв.

В тот же день Следственный комитет РФ подтвердил гибель генерала Кириллова. По данным российских журналистов, 54-летний Игорь Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с 2017 года. Он участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Находился в санкционных списках за участие в войне РФ против Украины.

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