Захарова повторила бред ликвидированного российского генерала Кириллова о «биокомарах»12
- 17.12.2024, 14:02
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МИД РФ отреагировал на операцию СБУ.
Российские топ-чиновники отреагировали на ликвидацию генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и пообещали возмездие Украине.
О гибели российского генерала высказалась и спикер Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. По ее словам, главной задачей убитого генерала была борьба с фейками западных стран.
«Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду», — цитируют пропагандисты слова спикера МИД РФ Марии Захаровой.
Ликвидация генерала Кириллова
17 декабря стало известно, что в Москве в результате детонации самодельного взрывного устройства погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов, а также его водитель. Они подошли к автомобилю Toyota, возле которого прогремел взрыв.
В тот же день Следственный комитет РФ подтвердил гибель генерала Кириллова. По данным российских журналистов, 54-летний Игорь Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с 2017 года. Он участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Находился в санкционных списках за участие в войне РФ против Украины.