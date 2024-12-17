«Эта мысль не дает Лукашенко спать» 1 17.12.2024, 14:17

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Почему диктатор боится, что за его спиной договорятся?

Лукашенковский МИД заявил, что хочет участвовать в возможных мирных переговорах после войны в Украине. Украинский МИД жестко ответил белорусскому режиму.

«Единственное, на что имеют право претендовать беларусские должностные лица, — это справедливое разбирательство в рамках процесса привлечения агрессора и его пособников к международно-правовой ответственности за агрессию против Украины», — добавил представитель украинского МИД.

Почему белорусский режим поднял эту тему? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Лукашенко готовится к этому вопросу очень давно. Все не просто так. Он и раньше заявлял, что «мы хотели бы быть на этих переговорах, чтобы «про нас без нас не говорили». На это направлена и внутренняя политика. Я напомню, что «выборы» в стране назначены на полгода раньше. Думаю, что это связано с тем, что Лукашенко хочет быть участником переговоров. Если бы «выборы» прошли по графику, совпали с переговорами, изменениями на фронте, Трампом и другими обстоятельствами — неизвестно, как бы они еще закончились.

Выходит, что Лукашенко хочет, как он думает, усилить свои позиции, с другой стороны — ускоряется, чтобы избежать рисков. Ведь память, мысль о протестах 2020 года не дает ему спокойно спать. Теперь же эти заявления исходят из уст лукашенковского МИД. Очевидно, что это длинная игра, с которой связаны и действия внутри страны.

— Украинский МИД жестко ответил, что главная опасность для Беларуси — Россия, а вместо переговоров режим ждет международное правосудие. О чем говорит такое заявление?

— Заявление украинской стороны — четкое, однозначное и политически правильное. С юридической точки зрения Лукашенко — агрессор, нарушивший Конституцию собственной страны, которая запрещает использовать территорию Беларуси для нападения на другие страны. Лукашенко — соагрессор, в украинском МИД это подчеркнули. Обращу внимание на интересную формулировку. Там заявили, что диктатор может рассчитывать не на переговоры, а на справедливое рассмотрение его дела международным правосудием. Там он может рассказывать, что «он не хотел, а Вова повернул войска через Киев». Тут МИД Украины оставил для него маневр для «петляния», но только в одну сторону. В целом заявление очень жесткое и выверенное. Лукашенко должен определиться, жертва он или соагрессор.

— Украинский посол по особым поручениям Игорь Кизим заявил, что отношения Киева с Лукашенко в прошлом. Это точка в отношениях Киева и официального Минска?

— Считаю, что страх части белорусского общества — демократической оппозиции, миграции, подполья — что «Украина договорится с Лукашенко», является психологическим воздействием со стороны режима. Диктатор пытается показать своему электорату, что он — «гарант стабильности», а сторонникам перемен, что «ничего не изменится, я со всеми договорюсь, никуда не рыпайтесь». Подобные тезисы вбрасываются режимом. Я неоднократно слышал эти вопросы со стороны белорусских СМИ. Считаю, что белорусский режим пытается использовать страх. Посмотрите на жесткое заявление украинского МИД. Это не заявление, взятое из головы. Очевидно, что его готовил профильный департамент, его позиция была согласована с министром иностранных дел, а он — с президентом. В Украине именно президент отвечает за международную политики и оборону. Это заявление определяет политическую позицию и поведение. Может ли эта линия измениться? Мы ничего не может исключать. Однако на данный момент политическая линия Украины определена.

— Почему Лукашенко боится переговоров за своей спиной? Может ли на возможных переговорах встать вопрос о демилитаризации и выводе российских войск из Беларуси?

— Российские войска в Беларуси — это потенциальная опасность не только для Украины, но и для стран Балтии и Польши. Поэтому задача не только Киева, но и других стран, чтобы их не было на белорусской территории. Очевидно, что Украина может ставить так вопрос, ведь это влияет на региональную безопасность.

Второе, что может беспокоить Украину, — проникновение российский спецслужб в белорусские. Тут Украина вряд ли может что-то требовать, но Киев волнует, что белорусский ВПК завязан на российскую

Очевидно, что к вопросу демилитаризации и вывода российских войск, я бы добавил вопрос демократизации и транзита, вопрос справедливости. Ведь часть белорусов вынуждена была покинуть страну, многие сидят в тюрьмах. Справедливость должна быть возвращена.

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