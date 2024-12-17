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NYT: Развертывание войск КНДР в Украине несет в себе риски для Ким Чен Ына

  • 17.12.2024, 14:21
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NYT: Развертывание войск КНДР в Украине несет в себе риски для Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка установила интересные факты.

По данным южнокорейской разведки, сейчас в Курской области россиянам помогает отвоевать у ВСУ собственные территории спецназ из КНДР.

Как пишет The New York Times, северокорейцев обучали проникать морскими и речными путями, а также воевать в условиях холмистой местности их родного края. Из-за этого неясно, насколько хорошо они готовы к войне на истощение, которая ведется в окопах и полях с помощью артиллерии и БПЛА.

Чиновники Южной Кореи внимательно следят за тем, как ведет себя в бою против Украины их северный сосед. Оказалось, что многие артснаряды КНДР оказались неисправными, поскольку изготовлены десятилетия назад.

По словам старшего аналитика Корейского института оборонного анализа в Сеуле Ду Джин Хо, КНДР отправила РФ столько оружия и боеприпасов, что не смогла бы напасть на Южную Корею, даже если бы хотела. По его мнению, это самая большая уязвимость лидера этой страны Ким Чен Ына.

В то же время некоторые южнокорейские аналитики сомневаются, что сотрудничество между Пхеньяном и Москвой продлится долго. Согласно докладу исследователей Корейского института международной экономической политики, на РФ приходится менее 2% международной торговли КНДР, кроме торговли оружием, тогда как на Китай - более 90%.

Однако даже эта масштабная двусторонняя торговля за первые 9 месяцев этого года замедлилась - с 1,6 миллиарда долларов до 1,5 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Это может свидетельствовать об очередной авантюре господина Кима. Северная Корея уже давно пытается сыграть с Пекином против Москвы, но некоторые аналитики говорят, что углубление военных связей Северной Кореи с Россией может повредить ее отношениям с Китаем», - пишет NYT.

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