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«Шойгу стоит оглядываться»

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  • 17.12.2024, 14:32
  • 1,602
«Шойгу стоит оглядываться»

Российского генерала ликвидировали за «Солнцепеки»?

В Москве ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов. На прошлой неделе был ликвидирован топ-конструктор крылатых ракет Михаил Шатский. Еще ранее — глава Еленовской колонии, где казнили бойцов украинского «Азова».

Почему украинские спецслужбы выбирают такие цели? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Если говорить о первой цели, которую вы назвали, топ-конструкторе Шатском, он занимался модернизацией ракет Х-59/Х-69, дронов. Это человек, который являлся мозгом дальнейшего развития именно этих управляемых ракет для тактической авиации.

К слову, ракеты Х-59 во время Чеченской войны себя очень, скажем так, негативно проявили. Они были подвержены погодным условиям, плохо действовали в условиях тумана. В горах же часто бывают туманы, точность их сбивалась. Это был человек, который ценился за возможности совершенствования подобных средств поражения.

Если же говорить о генерал-лейтенанте Кириллове, то тут речь идет не только о распространении разного рода фейков про некие биолаборатории в Украине, боевых комаров, но это касается применения химического оружия против Сил обороны Украины российскими войсками, поставок этого оружия, сокрытия от международных организаций его наличия, отсутствия в России механизма его ликвидации согласно международным договоренностям.

Это еще и ударные возможности. Дело в том, что российские войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты — прим.) в своем составе имеют такую боевую единицу, как тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

Они являются серьезной проблемой, поскольку применяют термобарические боеприпасы. В большинстве стран они запрещены, потому что это смесь, которая по своей массе сопоставима, например, с любым другим конвенциональным вооружением, но она является всегда мощнее. То есть 1 кг термобарической смеси всегда в разы мощнее, чем килограмм того же самого тринитротолуола.

После ядерного оружия термобары — самые мощные, и войска РХБЗ имели на своем вооружении именно такие системы. Поэтому устранение данного военного преступника, который не просто распространял фейки про Украину, а принимал непосредственное участие в обеспечении войск соответствующими средствами поражения, которые выходят за рамки даже Женевской конвенции, считаю вполне логичным, рациональным и системным.

— После таких операций принято вспоминать об израильских спецслужбах и их достижениях. Достигли ли украинские спецслужбы такого уровня?

— «Моссад» отдыхает. При всем уважении, «Моссад» десятилетиями занимал ведущую роль в выполнении таких задач, однако, в большинстве своем, за счет пиара. При этом есть много претензий к этим операциям. «Моссад» стал известен, поскольку первым стал массово распространяться о своих достижениях.

Подчеркну, что я не могу сейчас подтвердить то, что данного генерала устранили украинские спецслужбы или нет, но в целом сейчас это все проводится достаточно спокойно, без пафоса.

Военные преступники сейчас должны оглядываться. Интересно, что мы видим очень занимательный срез: это может быть как, на первый взгляд, вообще немедийная персона, которая занималась интеллектуальной составляющей разработки Х-59 и Х-69, а может и медийная, известная персона — генерал. То есть оглядываться в РФ должны все, начиная от среднестатистического сборщика дрона -камикадзе «Шахед-136», заканчивая бывшим министром обороны России Сергеем Шойгу.

Уверен, высшее российское военное командование прекрасно все понимает. Они же не глупые, осознают, что их устранение будет продолжаться и дальше.

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