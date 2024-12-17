Боец ВСУ рассказал, как пулеметом Browning сбил российский «Ланцет» 17.12.2024, 14:38

В 20 метрах от позиции.

Уже на третий месяц службы штурмовик 225 ОШБ с позывным «Татарин» участвовал в Курской операции и с помощью пулемета Browning остановил летящий ударный дрон «Ланцет» всего в 20 метрах от позиции. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале Ukrainian Witness.

Боец отметил, что во время перерыва на кофе и шоколад был прилет российских снарядов РСЗО, после которого он оказался в яме с минами ТМ, то есть ситуация была сопряжена с повышенной опасностью.

«Выезжаем на поле сои, глохнет «Козак», никуда не едет. Заходит «Ланцет» сзади «Козака» и начинает лететь", — отметил боец.

После этого он забрался на бронетранспортер и взял в руки пулемет Browning.

«Начинаю стрелять, я не попадаю, мне уже страшно, понимаю — вот он. Такие мысли сразу: убежать, инстинкт самосохранения срабатывает», — отметил боец, добавив, что примерно в 20 метрах от боевой машины он попал в крыло ударному дрону ВС РФ — и тот перевернулся, упал за бронетранспортером и разорвался.

Тем самым военнослужащий спас не только себя, но и побратимов.

Он также рассказал, что приходилось участвовать в штурмовых действия со сломанной рукой. Находясь во вражеском окопе, он получил несколько выстрелов в бронежилет. Во время штурма были четыре погибших россиянина и и трое раненых, их взяли в плен.

«Они не хотели сдаваться, но после гранаты в блиндаж они передумали и сдались. Но мы поступаем не так, как россияне, мы их лечим», — отметил он.

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