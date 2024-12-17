В Гродно в магазине в ящике с фруктами нашли ящерицу

В Гродно в магазине в ящике с фруктами нашли ящерицу2
- 17.12.2024, 14:53
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В местном зоопарке удивились, когда им позвонили.
Несколько дней назад в Гродненский зоопарк обратились сотрудники одного из гродненских магазинов. Их интересовало: не могли бы там забрать… ящерицу.
Оказалось, что в коробке с хурмой продавцы, неожиданно для себя, увидели маленькую рептилию. Вероятно, она прибыла в Беларусь с партией фруктов и пряталась среди плодов, пока не была обнаружена внимательными работниками магазина, пишет Newgordno.by.
Ящерку, конечно же, приютили. Туристом оказался средиземноморский домашний геккон, которого поселили в павильоне «террариум».
Гекончик довольно быстро адаптировался на новом месте. Теперь он чувствует себя хорошо, с удовольствием лакомится разными вкусными насекомыми и даже успел перелинять.