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В Гродно в магазине в ящике с фруктами нашли ящерицу

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  • 17.12.2024, 14:53
  • 3,422
В Гродно в магазине в ящике с фруктами нашли ящерицу

В местном зоопарке удивились, когда им позвонили.

Несколько дней назад в Гродненский зоопарк обратились сотрудники одного из гродненских магазинов. Их интересовало: не могли бы там забрать… ящерицу.

Оказалось, что в коробке с хурмой продавцы, неожиданно для себя, увидели маленькую рептилию. Вероятно, она прибыла в Беларусь с партией фруктов и пряталась среди плодов, пока не была обнаружена внимательными работниками магазина, пишет Newgordno.by.

Ящерку, конечно же, приютили. Туристом оказался средиземноморский домашний геккон, которого поселили в павильоне «террариум».

Гекончик довольно быстро адаптировался на новом месте. Теперь он чувствует себя хорошо, с удовольствием лакомится разными вкусными насекомыми и даже успел перелинять.

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