«13-я пенсия! У меня аж глаза на лоб полезли» 5 17.12.2024, 15:05

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Как отличается жизнь пенсионеров в Польши и Беларуси.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о поездке к дочери в Варшаву. Она сравнила жизнь пенсионеров в Польши и Беларуси:

— Как только я приехала в столицу Польши, дочь купила мне проездной билет для пенсионеров. За 50 злотых (где-то 60 белорусских рублей) я получила билет на целый год на все виды транспорта. Я, пенсионерка из Беларуси, смогла получить здесь льготный проезд. Аж от удивления глаза на лоб у меня полезли, так как мне не верилось, что иностранный пенсионер может воспользоваться льготой. А если бы мне было 70, то проездной документ я бы получила вообще бесплатно!

В Минске же у пенсионеров вообще отобрали льготы! Дескать, старичок, сиди дома, нечего шляться. Или веди здоровый образ жизни и передвигайся на своих двух.

Дальше — больше. Выяснилось, что польские пенсионеры имеют 13-ю пенсию! Слышала я про 13-ю зарплату, которую берут определенные категории граждан в Беларуси, конечно же, не учителя, может, на каких фабриках. А вот 13-я пенсия белорусам может только во сне пригрезиться.

Ну и еще одна вещь, которая меня очень впечатлила — это дотация на лекарства. Если ты имеешь хронические заболевания, то за лекарства платишь небольшую часть от их цены, а некоторые выдают с рецептом и бесплатно. Такое белорусскому пенсионеру даже представить трудно.

А какие льготы имеют белорусские пенсионеры? Покопалась я в свое голове, да вспомнила, что могут наши пенсионеры на огороды ехать электричками за полцены, чтобы там стоять все лето раком на грядах. Ведь с такими мизерными пенсиями фруктов-овощей не купишь.

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