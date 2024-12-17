В Краснодарском крае началась экологическая катастрофа после разлива нефти из 50-летних танкеров 4 17.12.2024, 15:13

5,914

Корабли должны были снять с эксплуатации еще 10-15 лет назад.

Десятки километров береговой линии покрыло мазутом в результате крушения двух российских танкеров в Керченском проливе. Местные жители сообщают о гибнущих в мазутных пятнах животных и залитых нефтепродуктами пляжах.

Корабли должны были снять с эксплуатации еще 10-15 лет назад, а один из них даже не имел разрешительных документов, выяснили «Известия».

О начавшемся бедствии сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он обратился за помощью к «федеральным коллегам» и уточнил, что для борьбы с последствиями разлива нефти было создано два оперштаба.

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. По моему поручению экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав МО. От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим», — сказано в сообщении.

Местный блогер Юрий Озаровский рассказал («Агентству» https://t.me/agentstvonews/8537), что масштаб загрязнений гораздо больше и выбросы фиксируются в анапской бухте. «Пятно это движется по течению в сторону центрального пляжа. В течение нескольких часов оно достигнет центрального пляжа, [Анапской] бухты. И это будет колоссальная катастрофа, потому что оно там осядет. Мы с вами видим легкие фракции, еще очень много осаживается на дно», — сказал блогер.

По информации Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры, нефтепродукты обнаружены на берегу у поселка Веселовка, станицы Благовещенской и в районе устья реки Можепсин, что подтверждает слова Озаровского. При этом местные жители публикуют в соцсетях фото и видео с животными, перепачканными нефтепродуктами. На одном из роликов запечатлен пляж «Жемчужина России», залитый мазутом. По данным SHOT, всего в Черное море попало более 4,2 тысячи кубических метров мазута.

Из-за последствий разлива нефти в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края ввели режим ЧС муниципального уровня.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря, во время шторма. По предварительной информации, в результате крушения и разлома «Волгонефть 212» погиб один человек, 11 госпитализированы. С «Волгонефть 239» удалось эвакуировать всю команду — 14 человек, судно село на мель. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

Как выяснили «Известия, оба судна должны были снять с эксплуатации 10–15 лет назад. «Волгонефть 212» спустили на воду в 1969 году, а «Волгонефть 239» — в 1973-м. Максимальный срок их службы не превышает 40 лет. При этом «Волгонефть 239» вообще не имел право выходить в море, так как у него было «приостановлено действие документов». Связанные с отраслью эксперты также рассказали, что танкеры не должны были находиться в акватории во время шторма, поскольку их конструкция не предусматривает таких нагрузок.

В Greenpeace тем временем заявили, что авария может стать одной из крупнейших экологических катастроф в Черном море и грозит серьезными последствиями для растительного и животного мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com