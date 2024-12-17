закрыть
17 декабря 2024, вторник, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Краснодарском крае началась экологическая катастрофа после разлива нефти из 50-летних танкеров

4
  • 17.12.2024, 15:13
  • 5,914
В Краснодарском крае началась экологическая катастрофа после разлива нефти из 50-летних танкеров

Корабли должны были снять с эксплуатации еще 10-15 лет назад.

Десятки километров береговой линии покрыло мазутом в результате крушения двух российских танкеров в Керченском проливе. Местные жители сообщают о гибнущих в мазутных пятнах животных и залитых нефтепродуктами пляжах.

Корабли должны были снять с эксплуатации еще 10-15 лет назад, а один из них даже не имел разрешительных документов, выяснили «Известия».

О начавшемся бедствии сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он обратился за помощью к «федеральным коллегам» и уточнил, что для борьбы с последствиями разлива нефти было создано два оперштаба.

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. По моему поручению экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав МО. От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим», — сказано в сообщении.

Местный блогер Юрий Озаровский рассказал («Агентству» https://t.me/agentstvonews/8537), что масштаб загрязнений гораздо больше и выбросы фиксируются в анапской бухте. «Пятно это движется по течению в сторону центрального пляжа. В течение нескольких часов оно достигнет центрального пляжа, [Анапской] бухты. И это будет колоссальная катастрофа, потому что оно там осядет. Мы с вами видим легкие фракции, еще очень много осаживается на дно», — сказал блогер.

По информации Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры, нефтепродукты обнаружены на берегу у поселка Веселовка, станицы Благовещенской и в районе устья реки Можепсин, что подтверждает слова Озаровского. При этом местные жители публикуют в соцсетях фото и видео с животными, перепачканными нефтепродуктами. На одном из роликов запечатлен пляж «Жемчужина России», залитый мазутом. По данным SHOT, всего в Черное море попало более 4,2 тысячи кубических метров мазута.

Из-за последствий разлива нефти в Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края ввели режим ЧС муниципального уровня.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря, во время шторма. По предварительной информации, в результате крушения и разлома «Волгонефть 212» погиб один человек, 11 госпитализированы. С «Волгонефть 239» удалось эвакуировать всю команду — 14 человек, судно село на мель. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн мазута. Возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспорта.

Как выяснили «Известия, оба судна должны были снять с эксплуатации 10–15 лет назад. «Волгонефть 212» спустили на воду в 1969 году, а «Волгонефть 239» — в 1973-м. Максимальный срок их службы не превышает 40 лет. При этом «Волгонефть 239» вообще не имел право выходить в море, так как у него было «приостановлено действие документов». Связанные с отраслью эксперты также рассказали, что танкеры не должны были находиться в акватории во время шторма, поскольку их конструкция не предусматривает таких нагрузок.

В Greenpeace тем временем заявили, что авария может стать одной из крупнейших экологических катастроф в Черном море и грозит серьезными последствиями для растительного и животного мира.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип