Подрыв российского генерала в Москве: появилось новое видео спецоперации 2 17.12.2024, 15:26

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И более детальные данные о его ликвидированном помощнике.

Появились новые уникальные кадры сегодняшней спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) во время которой был ликвидирован начальник войск радиационной и химической защиты РоссииИгорь Кириллов.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

На видеозаписи видно, как генерал Кириллов вместе с помощником выходят из здания. Неподалеку от них расположен электросамокат, который стал ключевым элементом операции. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства, транспортное средство детонирует.

Кем был помощник Кириллова

Вместе с генералом, как и упоминалось выше, погиб и его помощник - военный Илья Поликарпов. Последний сотрудничал с пропагандистами и передавал обеспечение оккупантам на фронт.

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