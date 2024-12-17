Подрыв российского генерала в Москве: появилось новое видео спецоперации

Подрыв российского генерала в Москве: появилось новое видео спецоперации2
- 17.12.2024, 15:26
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И более детальные данные о его ликвидированном помощнике.
Появились новые уникальные кадры сегодняшней спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) во время которой был ликвидирован начальник войск радиационной и химической защиты РоссииИгорь Кириллов.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
На видеозаписи видно, как генерал Кириллов вместе с помощником выходят из здания. Неподалеку от них расположен электросамокат, который стал ключевым элементом операции. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства, транспортное средство детонирует.
Кем был помощник Кириллова
Вместе с генералом, как и упоминалось выше, погиб и его помощник - военный Илья Поликарпов. Последний сотрудничал с пропагандистами и передавал обеспечение оккупантам на фронт.