Связанный с Минобороны минский театр остался без художественного руководителя 17.12.2024, 15:24

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Марина Дударева

Причина увольнения не сообщается.

Марина Дударева больше не является художественным руководителем столичного Драматического театра Белорусской Армии, который подчиняется Министерству обороны РБ. Информацию о ее уходе «Зеркало» получило от собственного источника. Также упоминание о Дударевой исчезло со страницы театра на сайте Минобороны.

Когда именно была уволена Дударева, информации нет. Еще в конце сентября 2024 года она занимала свою должность. Причина увольнения также не сообщается. Возможно, это связано с выходом на пенсию: режиссеру 62 года. Но стало ли это действительным или формальным предлогом, неизвестно.

Марина Дударева окончила Минский институт культуры (1991). Работала артисткой балета Белгосфилармонии, преподавателем, балетмейстером, балетмейстером-постановщиком столичного Молодежного театра. С 2004 года была главным режиссером, а с 2013-го — художественным руководителем Драматического театра Белорусской Армии.

В октябре этого года Белорусская рада культуры отмечала, что в стране работают 28 театров. Из них только в шести и директора, и художественные руководители и/или главные режиссеры сохранили свою должность с 2020 года (то есть все руководство осталось неизменным). Речь шла о трех столичных коллективах (театр имени Горького, театр Киноактера и театр Армии), одном областном (Гродненский театр кукол) и двух региональных театрах (Полесский в Пинске и Слонимский). Теперь их число уменьшилось до пяти.

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