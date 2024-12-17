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Связанный с Минобороны минский театр остался без художественного руководителя

  • 17.12.2024, 15:24
  • 1,678
Связанный с Минобороны минский театр остался без художественного руководителя
Марина Дударева

Причина увольнения не сообщается.

Марина Дударева больше не является художественным руководителем столичного Драматического театра Белорусской Армии, который подчиняется Министерству обороны РБ. Информацию о ее уходе «Зеркало»  получило от собственного источника. Также упоминание о Дударевой исчезло со страницы театра на сайте Минобороны.

Когда именно была уволена Дударева, информации нет. Еще в конце сентября 2024 года она занимала свою должность. Причина увольнения также не сообщается. Возможно, это связано с выходом на пенсию: режиссеру 62 года. Но стало ли это действительным или формальным предлогом, неизвестно.

Марина Дударева окончила Минский институт культуры (1991). Работала артисткой балета Белгосфилармонии, преподавателем, балетмейстером, балетмейстером-постановщиком столичного Молодежного театра. С 2004 года была главным режиссером, а с 2013-го — художественным руководителем Драматического театра Белорусской Армии.

В октябре этого года Белорусская рада культуры отмечала, что в стране работают 28 театров. Из них только в шести и директора, и художественные руководители и/или главные режиссеры сохранили свою должность с 2020 года (то есть все руководство осталось неизменным). Речь шла о трех столичных коллективах (театр имени Горького, театр Киноактера и театр Армии), одном областном (Гродненский театр кукол) и двух региональных театрах (Полесский в Пинске и Слонимский). Теперь их число уменьшилось до пяти.

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