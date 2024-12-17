закрыть
17 декабря 2024, вторник, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У предателя Царева большое несчастье»

6
  • 17.12.2024, 15:35
  • 8,784
«У предателя Царева большое несчастье»

Коллаборант получил новости из Украины.

Предавший Украину российский коллаборант Олег Царев сильно расстроен и впал в уныние, увидев результаты последнего ракетного удара российской армии по энергообъектам в Украине.

В своем Telegram-канале бывший депутат «Партии регионов» пишет, что в украинских городах не наблюдается апокалипсиса, о котором мечтали Z-россияне.

Отключение электричества присутствует, однако их объемы терпимы. Более того, в течение последних суток нормы отключения значительно снизились.

На его пост обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«У предателя Олега Царева большое несчастье. Опять не удалось оставить без света пенсионеров и инвалидов в Украине. Десятки ракет улетели в никуда, и людоеды опять потратили миллиарды впустую», - пишет Казанский, комментируя слова предателя, перешедшего на сторону России.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип