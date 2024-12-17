«У предателя Царева большое несчастье» 6 17.12.2024, 15:35

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Коллаборант получил новости из Украины.

Предавший Украину российский коллаборант Олег Царев сильно расстроен и впал в уныние, увидев результаты последнего ракетного удара российской армии по энергообъектам в Украине.

В своем Telegram-канале бывший депутат «Партии регионов» пишет, что в украинских городах не наблюдается апокалипсиса, о котором мечтали Z-россияне.

Отключение электричества присутствует, однако их объемы терпимы. Более того, в течение последних суток нормы отключения значительно снизились.

На его пост обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

«У предателя Олега Царева большое несчастье. Опять не удалось оставить без света пенсионеров и инвалидов в Украине. Десятки ракет улетели в никуда, и людоеды опять потратили миллиарды впустую», - пишет Казанский, комментируя слова предателя, перешедшего на сторону России.

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