«Вместо ИИ боремся за картофель!» 7 17.12.2024, 15:49

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Как власти проиграли битву за главный белорусский продукт.

Правительство Беларуси ввело на три месяца лицензирование на вывоз картофеля за пределы страны. «Это что, выходит, в нашей «цветущей» стране уже и картошки не хватает?» — задается вопросом читательница сайта Charter97.org:

— А как же многочисленные бахвальства насчет того, что имеем плодородные почвы и другие благоприятные условия для выращивания? Что мы затопим всю Европу картофелем и научим мир, как выращивать и готовить его. Здесь же упоминали книжки о тысячах блюд из картофеля. И здесь вот тебе и такое.

В стране нет картошки! Наверное, всю переработали на водку «Бульбашъ». Вот мне только в голову не лезет, как у меня с одной сотки выросло 6 мешков. А у «самого опытного хозяина страны» — опять неурожай.

За яйца брался — молоко пропадало, за молоко брался — яйца пропадали. А пойдешь в магазин купить картошечки, так аж за два рубля, и та гнилая, маленькая, несъедобная. А как в нашем городке на базар пойдешь, то картошки — какой хочешь.

Ну и надо же еще слово модное привлечь — лицензирование, якобы нанотехнологии собираются продавать или какие-то разработки в мире медицины. Пока мир занимается совершенствованием искусственного интеллекта, мы боремся за присутствие картофеля на наших столах.

Ура, товарищи, ура!

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