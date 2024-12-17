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Еще один российский танкер подал сигнал бедствия в Черном море

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  • 17.12.2024, 16:08
  • 1,856
Еще один российский танкер подал сигнал бедствия в Черном море

Третий за несколько дней.

Третий российский танкер «Волгонефть» подал сигнал бедствия в Черном море. Сигнал бедствия подан в районе порта Кавказ, на судне произошла утечка груза, сообщает российский паблик Baza.

Утверждается, что капитан танкера «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия в ночь на 17 декабря. Он сообщил, что у судна, который перевозит 4 000 тонн мазута, нарушена герметичность четвертого грузового танка и мазут вытекает в балластный танк. При этом мазут в воду не вытекает, так как герметичность корпуса танкера якобы не нарушена.

В воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, в результате аварии двух российских танкеров, могут вылиться 4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов.

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