Более 100 раненых солдат КНДР доставили в госпиталь в Курске 4 17.12.2024, 16:14

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Получены эксклюзивные кадры.

Более 100 солдат из КНДР получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в Курске. Об этом сообщили расследователи проекта evocation.info.

«Команда evocation.info получила эксклюзивные кадры из госпиталя в Курске, в котором замечены первые раненые военнослужащие КНДР», — говорится в сообщении.

Расследователи проинформировали, что этот госпиталь расположен на улице Пирогова, 20 в городе Курск. За последние дни туда было доставлено более 100 северокорейцев с различными ранениями.

Отмечается, что раненых солдат КНДР разместили на отдельном этаже, и для них предусмотрено отдельное питание.

Напомним, что 17 декабря сообщалось, что бойцы 8 полка специального назначения Сил специальных операций им. Князя Изяслава Мстиславича уничтожили 50 северокорейских военных в Курской области за 3 дня. Кроме того уничтожили две вражеские единицы бронированной техники, два автомобиля и один квадроцикл.

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