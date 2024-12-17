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Британская разведка назвала причину подрыва российского генерала в Москве

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  • 17.12.2024, 16:24
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Британская разведка назвала причину подрыва российского генерала в Москве
Игорь Кириллов

Игоря Кириллова ликвидировали сегодня утром.

17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Великобритания не будет оплакивать смерть начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова, российского генерала, убитого в ходе украинской операции в Москве.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании.

В британском правительстве еще раз заявили, что Украина имеет право на самозащиту от незаконной войны России, дав понять, что ликвидация российского генерала в Москве – в рамках такой самозащиты.

«Понятно, что мы не будем оплакивать смерть человека, который способствовал незаконному вторжению и навязал страдания и смерть украинскому народу. Мы всегда четко заявляли, что Украина имеет право на самозащиту от незаконной войны России», – сказал представитель премьера Британии.

«Как заявил буквально вчера премьер-министр, Россия может положить конец этому конфликту уже сегодня. Именно российская агрессия является причиной этого конфликта и продолжающихся страданий украинского народа», – добавил он.

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