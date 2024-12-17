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Беларусь — первая страна по риску взяточничества в Европе

  • 17.12.2024, 16:27
Беларусь — первая страна по риску взяточничества в Европе

Правительство и государственные органы работают непрозрачно.

Международная бизнес-ассоциация TRACE составила рейтинг стран по уровню взяточничества в коммерческой деятельности. Беларусь заняла 173 место из 194 стран мира.

В докладе Bribery Risk Matrix исследователи поставили нашей стране балл 71, что означает высокий риск взяточничества в бизнесе, пишет hinkthanks.pro. Для своих выводов аналитики используют данные опроса World Bank Enterprise (WBES) Survey.

В прошлом году наша страна была на три позиции выше. А в 2020 году (по итогам 2019) мы находились на 125 месте – лучше России и многих других постсоциалистических государств. Индекс высчитывается начиная с 2014 года – тогда еще риск взяточничества в нашей стране виделся ученым как средний и страна находилась на неплохом 74 месте – в середине рейтинга.

Что ухудшилось?

В этом году Беларусь получила низкие оценки по всем параметрам. По мнению исследователей, в нашей стране велико вмешательство правительства в бизнес при средней нормативной нагрузке, при этом уровень ожидания взяток средний.

Здесь Беларусь получила 66 баллов – немного лучше среднего странового значения (чем меньше балл, тем меньше риск взяточничества).

Сдерживание коррупции авторы оценивают как низкое, соблюдения антикоррупционных норм обеспечивается плохо.

Правительство и государственные органы работают непрозрачно, считают авторы Bribery Risk Matrix, в том числе низка прозрачность финансовых интересов.

Хуже всего составители рейтинга оценили в Беларуси такой параметр как надзор со стороны гражданского общества – страна получила 83 балла по рискам в этой сфере. Исследователи отметили низкую степень свободы СМИ и активности гражданского общества.

Что у соседей?

Беларусь оказалась на более низком месте, чем Россия (161), Украина (109) и все европейские страны.

Среди постсоциалистических стран самый низкий риск взяточничества в Эстонии – эта страна входит в мировой топ-10. Хуже Беларуси из постсоветских стран место лишь у Туркменистана – он на предпоследней в мире 193 позиции.

На первых местах в общем рейтинге находятся Норвегия, Швейцария и Швеция.

Какие цифры называет МВД?

По данным Белстата, за 2023 год зарегистрировано 676 случаев взяточничества. Это меньше, чем в 2022 году (815), но больше, чем было в 2020 и 2021 годах: 579 и 635 случаев соответственно.

По информации управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры, каждый год белорусские суды рассматривают около 1,2 тыс. коррупционных дел. В 2023 году произошел рост таких преступлений на 16%.

По индексу коррупции Беларусь тоже опускается

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International публикует Индекс восприятия коррупции в начале каждого года. Вскоре ожидается выход новой публикации. По итогам 2023 года Беларусь заняла 91-е место, опустившись сразу на 9 позиций по сравнению с предыдущим годом.

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