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Громкая операция

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 17.12.2024, 16:34
  • 1,282
Громкая операция

Российские власти снова кричат, что «все виновные будут наказаны».

Громкое убийство высокопоставленного военного в Москве — прямо возле своего дома взорван начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Взрывчатка, как пишут СМИ, находилась в припаркованном у подъезда самокате и была приведена в действие дистанционно, когда генерал выходил из подъезда.

Говорящая голова МИД Захарова объяснила выбор цели тем, что генерал «бесстрашно», «системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов» в Сирии, «провокации в Солсбери и Эймсбери», «деятельность американских биолабораторий на Украине».

По данным Reuters, ликвидация Кириллова — операция украинских спецслужб.

И, видимо, не первая, и теперь, такие операции, кто бы за ними ни стоял, уже проводятся не только близко к зоне СВО, но и в столичном регионе. Буквально несколько дней назад в подмосковных Котельниках убит заместитель генерального конструктора Московского опытного конструкторского бюро (МОКБ) «Марс» Михаил Шатский. Якобы он участвовал в разработках современных систем управления для новейших крылатых ракет X-69 и ударных дронов. Официально власти эту информацию не подтверждают.

В конце июля в Москве была заминирована машина офицера ГРУ Генштаба Андрея Торгашова, он выжил, но получил тяжелые ранения. В октябре киллеры расстреляли неподалеку от Солнечногорска полковника Сил специальных операций (ССО) Никиту Кленкова.

Российские власти всякий раз, как и после сегодняшнего теракта, кричат о том, что все виновные будут найдены и наказаны. Предотвращать реальные теракты они явно не в состоянии.

Telegram-канал «СерпомПо»

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