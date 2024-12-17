Белорусы могут столкнуться с очередными банковскими трудностями

Белорусы могут столкнуться с очередными банковскими трудностями1
- 17.12.2024, 16:55
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Новшества ввели из-за силовиков.
Нацбанк обязал коммерческие банки с 20 декабря ввести ограничения по иностранным карточкам. Речь про лимиты на снятие наличных, пишет «Зеркало». Напомним, многие финучреждения уже реализовали подобные ограничения, но в большинстве случаев они были более «мягкими». Также Нацбанк требует, чтобы банки спрашивали удостоверяющий личность документ у тех, кто хотят пополнить счет через кассы (это касается не только тех, у кого иностранные карты, а всех клиентов). С чем может быть связаны эти ограничения?
Так, с 20 декабря в Беларуси по иностранным карточкам можно будет снять через банкоматы до 25 базовых величин в месяц (сейчас это 1000 рублей, а с 1 января будет 1050 рублей). Если потребуется больше наличных, то это возможно сделать через кассы банков. Но для этого нужен документ, который удостоверяет личность (это может быть, к примеру, паспорт). Новшество ввели до 1 февраля 2025 года.
Также регулятор предусмотрел ограничения по пополнению счетов. Так, банки должны будут спрашивать удостоверяющий личность документ у тех клиентов, которые через кассы хотят «забросить» средства на счет. Ранее это возможно было сделать инкогнито, то есть прийти в финучреждение, назвать номер счета и пополнить его.
Кроме того появились ограничения по пополнению счетов через банкоматы, инфокиоски и другие устройства самообслуживания.
Почему ввели новшества и при чем тут силовики
В Нацбанке уточняют, что приняли изменения с учетом оперативной информации от правоохранительных органов, чтобы «снизить риски совершения различного рода противоправных действий в отношении граждан и юридических лиц».
«С учетом того, что в решении есть конкретные сроки действия меры — с 20 декабря 2024 года по 1 февраля 2025 года, и аргументация с отсылкой на информацию, поступающую из правоохранительных органов, очевидно, что речь идет о мерах безопасности в период проведения президентских выборов», — прогнозирует в своем телеграм-канале директор исследовательской компании InComeIn Ирина Юзвак.