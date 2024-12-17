Украинский офицер о военных из КНДР: Цирк из фильма про Чапаева 7 17.12.2024, 17:03

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Алексей Гетьман

Северокорейцы атакуют шеренгами.

14 декабря воины 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, которые защищают демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, отбили массированную атаку войск КНДР, которые действовали при поддержке российской армии.

В Сети много видео, где северокорейцы бегут от ударов украинских дронов.

Что можно сказать об эффективности этих военных? Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному аналитику, майору запаса Национальной гвардии Украины Алексею Гетьману:

— Начну с того, что северокорейские военные физически подготовлены, выносливы, умеют стрелять из огнестрельного оружия.

Но у них очень сильно хромает тактика ведения боев. Исходя из видеоподтверждений, подготовка для ведения современной войны у них напрочь отсутствует.

К слову, не помню, в каком фильме видел, как подразделение атакует в шеренгу. Разве что в фильме про Чапаева. Там было что-то похожее.

Северокорейцы же атакуют шеренгой, что очень странно. Более того, это правильная шеренга, линия ровная, расстояние правильное (7-8 метров). В КНДР боевые уставы, наверное, переписаны с советских 50-60-ых годов, поэтому они вообще не понимают, как бороться с дронами. Они также не понимаю, где свои, а где чужие. Известно, что они открывали огонь по «кадыровцам».

Не знаю, насколько северокорейские воины способны к обучению, но пока это больше похоже на цирк.

Думаю, что сейчас идет именно тестирование этих войск, их возможностей. Создаются соединенные подразделения, когда к трем российским ротам добавляют одну северокорейскую. Приказы отдает российский командир батальона, но делает это странно.

У них, условно, три российские роты атакуют по современным правилам (небольшими группами, укрываются, делают перебежки), а северокорейская атакует шеренгой. По сути, их бросают на убой. Подчеркну, они идут в лоб, выполняя команду так наступать. И ведь этот командир не дурак, прекрасно осознает, на что их обрекает.

Исходя из этого можно допустить, что не очень хорошие отношения существуют внутри этих соединенных подразделений между северокорейцами и россиянами.

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