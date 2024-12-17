Папа Римский заявил, что его дважды пытались убить

Папа Римский заявил, что его дважды пытались убить3
- 17.12.2024, 17:06
Покушения планировались во время поездки в Ирак в 2021 году.
Папа Римский Франциск заявил, что в 2021 году во время визита в Ирак на него готовили два покушения, но их разоблачили британская разведка и иракская полиция. Об этом пишет газета Corriere della Sera, цитируя отрывки будущей автобиографии понтифика Spera.
Франциск рассказал, что ему настоятельно не рекомендовали посещать Ирак в марте 2021 якобы из-за активной пандемии Covid-19, особенно в Мосуле, куда он планировал отправиться.
Несмотря на это, Франциск решил не отменять поездки. Как только он прибыл в Багдад, британская разведка предупредила иракские правоохранительные органы о возможных терактах. В частности, сообщалось о женщине-террористке, которая планировала взорвать себя во время визита папы в Мосул.
Позже понтифик спросил ватиканскую службу безопасности о дальнейшей судьбе террористов-смертников. В ответ он услышал лаконичное объяснение командира: «Их больше нет». Иракские правоохранители перехватили террористов и заставили их совершить подрыв. Папа добавил, что этот эпизод произвел на него глубокое впечатление, назвав его «ядовитым плодом войны».
Несмотря на опасность, Франциск продолжил свое трехдневное путешествие в шесть городов Ирака. Он подчеркнул, что его миссия носила символический характер, ведь он приехал как «паломник мира». Для обеспечения безопасности визита было привлечено около 10 000 иракских полицейских, а в стране ввели комендантский час для минимизации распространения Covid-19.