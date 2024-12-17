Банкир из окружения Януковича скрывался в Беларуси
- 17.12.2024, 17:19
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В Украине его обвиняют в выведении с банковских счетов более 44 миллионов долларов.
Бывший председатель правления украинского банка «Київська Русь» Виктор Братко, который с 2016 года скрывался в Беларуси от следствия, сейчас, вероятно, живет в одной из стран Евросоюза. Об этом журналистам «Радио Свобода» рассказал источник в правоохранительных органах Украины.
Братко получил в Беларуси статус политбеженца, заявив, что в Украине его преследуют по политическим мотивам. Поэтому официальный Минск отказал Киеву в экстрадиции бывшего банкира. Потом, в 2018-м, по этим же основаниям Интерпол исключил Виктора Братко и из международного розыска.
В декабре 2023-го Виктора Братко снова объявили в международный розыск. В Украине его обвиняют в выведении с банковских счетов в 2015 году более 44 миллионов долларов.
Во времена президентства Януковича банк «Київська Русь» начал интенсивно наращивать свои активы: в нем были сконцентрированы все счета газодобывающей компании и руководства НАК «Нефтегаз Украины». Когда после смены власти в банк пришла временная администрация, выяснилось, что все его активы пропали в оффшорах. В этой деятельности, как заявляют, была замечена финансовая структура, якобы связанная с российским «Газпромом».
Виктора Братко задержали в Беларуси в 2018 году, так как он был объявлен в международный розыск. Но в ноябре того же года, через три месяца после задержания, его освободили и дали статус беженца.