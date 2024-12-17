Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат миллиарды долларов 2 17.12.2024, 17:24

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СМИ назвали точную сумму.

Путин не стесняется разбрасываться миллиардами долларов, которые ему в виде налогов платят россияне. На «военных деньгах» богатеет не только ВПК и семьи отправившихся убивать и убитых российских военнослужащих, но и новый лучший друг Кремля Ким Чен Ын.

Ким предоставил России своевременную военную помощь: в 2023 г. – когда у нее не хватало артиллерийских снарядов, осенью этого года – когда не хватало солдат для освобождения занятых ВСУ территорий в Курской области. Взамен Ким получает продовольствие, нефть, деньги и военные технологии на миллиарды долларов, что поможет его режиму выдержать международные санкции и модернизировать свои вооруженные силы, отмечает The New York Times (NYT).

Стоимость поставленных в Россию вооружений составляет до $5,5 млрд, посчитала Елена Гусейнова из сеульского Института иностранных исследований Хангук. На миллиардные расходы, потраченные бюджетом на «военное сотрудничество с иностранными государствами», указывает и Янис Клюге, специалист по российской экономике Германского института проблем международной безопасности.

С августа 2023 г. по октябрь 2024 г. КНДР, по данным южнокорейской и американской разведок, отправила в Россию около 20 000 контейнеров, пишет Гусейнова в своем докладе. По оценкам экспертов, 80-95% их содержимого – это боеприпасы, прежде всего артиллерийские снаряды, остальное – небольшие типы вооружений, включая минометы, портативные ракетные установки, автоматы и др. Баллистические ракеты KN-23 (аналог российского «Искандера») и KN-24, а также противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4, по всей видимости, отправлялись по железной дороге, по воздуху или земле, так как не поместились бы в используемые Россией и КНДР 20-футовые контейнеры.

Общая стоимость поставленных в Россию вооружений оценивается в диапазоне от $1,72 млрд до $5,52 млрд. При этом их качество оставляет желать лучшего. Дефекты и артиллерийских снарядов (включая используемый в них порох), и ракет приводят к тому, что они могут не достигать цели или не срабатывать в 50% случаев.

Также Путин платит Киму за солдат, которых пока послали помогать освобождать Курскую область; у самого Путина не хватает военнослужащих, так как его армия всецело поглощена мясными штурмами деревень и городов в Донбассе. «Даже по самым консервативным оценкам, Ким Чен Ын потенциально мог бы получать от $143 млн до $572 млн дополнительного годового дохода, направив от 5000 до 20 000 человек для поддержки военных действий России», – говорится в докладе.

Учитывая, что, по данным западных и украинской разведок, в Курскую область прибыло около 11 000 северокорейских солдат, годовой доход Кима за первый контингент может составлять около $315 млн.

При этом в статистике военные поставки не отражаются. В 2023 г. торговый оборот между двумя странами составил $34 млн; в 2024 г. во время визита в Пхеньян Путин говорил, что он вырос в январе-мае на 54%. На долю России в торговом обороте КНДР приходится всего 2% (на долю Китая – 97%).

Пропуски в статистике позволяют предположить, что сделки с оружием осуществлялись по бартерной системе советского образца или с использованием бартера и наличных, говорится в докладе: «Последний сценарий кажется более правдоподобным, поскольку маловероятно, что режим Ким Чен Ына согласился бы на такую сделку, не обеспечив существенный приток твердой валюты, которая остро нужна Северной Корее для поддержания своей экономики. Что касается бартера, эксперты выделяют два основных предмета обмена: продовольствие и нефть».

Опубликованный в ноябре анализ спутниковых снимков, проведенный «Би-би-си» и британским Центром открытых данных, свидетельствует, что за восемь месяцев 2024 г. более 40 танкеров доставили в Северную Корею из России нефтепродукты в нарушение санкций ООН.

Власти Южной Кореи также опасаются, что в будущем Ким сможет договориться с Россией о получении технологий для создания стратегических ядерных ракет, пишет NYT. Но пока, считает Чан Сехо, аналитик сеульского Института стратегии национальной безопасности, стороны еще «не дошли до того, что Россия могла бы предоставить секретные ядерные и ракетные технологии и компоненты».

Интересно, что Россия пока не засекретила в бюджете свои расходы на военное сотрудничество с иностранными государствами, отмечает Янис Клюге. Это может показаться странным, так как наверняка связано с получением вооружений от Северной Кореи или Ирана, пишет он в анализе военных расходов российского бюджета: «В то же время, нет правдоподобного объяснения, на какое другое военное сотрудничество с иностранными государствами Россия могла бы тратить несколько миллиардов долларов в год».

Согласно этим данным, если до войны на эти цели шло до 6 млрд руб. в квартал, то затем траты возрастают на порядок, достигая 173 млрд руб. в III квартале 2024 г.

В общей сложности в 2023 г. эти расходы составили 339 млрд руб., а за три квартала 2024 г. – 444 млрд руб. По текущему, сильно упавшему в последнее время курсу рубля, это $3,3 млрд и $4,3 млрд соответственно.

Зря что ли Ким устраивал Путину пышный прием во время визита того в Пхеньян?

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