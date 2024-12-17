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Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в торговом центре «Беларусь»

  • 17.12.2024, 17:26
  • 1,762
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в торговом центре «Беларусь»

В больницах находятся десять человек.

На данный момент в больницах Витебска находятся десять человек, пострадавших при пожаре в местном торговом центре «Беларусь», одна пациентка — в тяжелом состоянии. Об этом рассказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботинсообщает телеграм-канал «Новости Витебска. Витьбичи».

«На данный момент в больницах находятся только десять человек, многие уже выписаны. Осторожно планируем, что к выходным останется уже четверо. Одна женщина, к сожалению, в тяжелом состоянии, но получает все необходимое», — рассказал журналистам Субботин.

Напомним, что в день происшествия в больницы доставили 16 пострадавших, включая двоих детей, позже за психологической помощью обратились еще четыре человека.

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