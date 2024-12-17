Россия продаст Китаю рудники крупнейшего в мире производителя урана 3 17.12.2024, 17:45

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Они находятся в Казахстане.

Крупнейший в мире производитель урана, государственная компания Казахстана «Казатомпром», заявила о выходе компании Uranium One Group из совместных предприятий в стране. Uranium One Group входит в состав российской государственной корпорации «Росатом».

Об этом сообщает Reuters.

«Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана и имеет самую большую базу его запасов. В 2023 году на него приходилось 20% мировой добычи первичного урана. Однако компании не хватает собственных мощностей по переработке урана.

Ранее доли 6 из 14 месторождений компании принадлежали «Росатому». Однако из-за санкций группа Uranium One Group продала свою 49,979%-ную долю в руднике «Заречное» компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является Китайская государственная компания по развитию ядерных урановых ресурсов.

Кроме этого Uranium One Group продаст 30% компании China Uranium Development Company Limited, конечным бенефициаром которой является Китайская генеральная ядерная энергетическая корпорация. Стоит заметить, что Китай является крупнейшим покупателем казахстанского урана.

Также известно, что после продажи долей «Росатом» все еще будет иметь доли в месторождениях «Казатомпрома», совокупные запасы которых составляют 255 000 тонн. Сюда входит Буденновское месторождение, одно из крупнейших в мире, которое «Росатом» приобрел по соглашению, которое было раскрыто в 2023 году.

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