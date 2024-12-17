«Лукашенко продолжает разносить во все стороны»2
- 17.12.2024, 17:48
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Белорусы высказались о вояже диктатора в Оман.
Лукашенко находится с визитом в Омане. Местные СМИ показали диктатора с ракурсов, которые избегают придворные пропагандисты белорусского диктатора.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на состояние диктатора:
«Жирует cипатый за счет народа Беларуси».
«Поганая пузатая паскуда, которую ненавидят и презирают даже собственные холуи».
«На фото в глазах военного так и читается: «прикажите застрелить?!»
«Его продолжает дальше разносить во все стороны».
«Как можно вообще приглашать к себе самозванца? Встречать, жать руку, о чем-то с ним разговаривать... Это всегда удар по имиджу того, кто потчует самозванца. Нехорошо это. Даже для султанов».
«Рассовывает «свои» (украденные у нас) денежки по всяким серым банкам».
«Определенно ищет место для денег. Видимо, в Эмиратах не хотят видеть его счета и золото. Хотя не мешало бы арестовать все счета его и семейки».