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«Лукашенко продолжает разносить во все стороны»

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  • 17.12.2024, 17:48
  • 3,824
«Лукашенко продолжает разносить во все стороны»

Белорусы высказались о вояже диктатора в Оман.

Лукашенко находится с визитом в Омане. Местные СМИ показали диктатора с ракурсов, которые избегают придворные пропагандисты белорусского диктатора.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на состояние диктатора:

«Жирует cипатый за счет народа Беларуси».

«Поганая пузатая паскуда, которую ненавидят и презирают даже собственные холуи».

«На фото в глазах военного так и читается: «прикажите застрелить?!»

«Его продолжает дальше разносить во все стороны».

«Как можно вообще приглашать к себе самозванца? Встречать, жать руку, о чем-то с ним разговаривать... Это всегда удар по имиджу того, кто потчует самозванца. Нехорошо это. Даже для султанов».

«Рассовывает «свои» (украденные у нас) денежки по всяким серым банкам».

«Определенно ищет место для денег. Видимо, в Эмиратах не хотят видеть его счета и золото. Хотя не мешало бы арестовать все счета его и семейки».

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