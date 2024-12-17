Зеленский отказался от посредников в общении с Трампом 1 17.12.2024, 17:54

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Президент Украины сказал, что хочет общаться лично.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении напрямую общаться с избранным президентом США Дональдом Трампом и подчеркнул, что ему для этого посредники не нужны.

Об этом глава государства заявил во вторник, 17 декабря, во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во Львове, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я общаюсь с президентом Трампом. У нас было несколько встреч, разговоров, посредников. В этом мне не нужны другие страны, разные политики, которые пиарятся на этом. И скажу прямо: и внутри нашей страны мне не нужны посредники», — добавил он.

Ранее Зеленский выразил надежду, что более тесные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации.

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