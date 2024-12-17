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В российской армии начались конфликты между якутами и тувинцами

  • 17.12.2024, 18:03
  • 2,142
В российской армии начались конфликты между якутами и тувинцами

Доходит до драк.

В Сети опубликована видеозапись, на которой якуты вместе избивают тувинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все участники драки в униформе вооруженных сил Российской Федерации. Тувинец имеет шеврон с флагом РФ и надписью «Россия - мать ваша». На записи тувинец уже с разъяренным лицом получает несколько ударов сапогом по роже, и удар палкой. Судя по разговору на видео, земляк бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу сказал что-то оскорбительное в адрес коренных жителей Республики Саха.

Мы не публикуем видео из этических соображений. Вы можете посмотреть его по ссылке

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