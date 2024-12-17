В российской армии начались конфликты между якутами и тувинцами
- 17.12.2024, 18:03
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Доходит до драк.
В Сети опубликована видеозапись, на которой якуты вместе избивают тувинца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все участники драки в униформе вооруженных сил Российской Федерации. Тувинец имеет шеврон с флагом РФ и надписью «Россия - мать ваша». На записи тувинец уже с разъяренным лицом получает несколько ударов сапогом по роже, и удар палкой. Судя по разговору на видео, земляк бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу сказал что-то оскорбительное в адрес коренных жителей Республики Саха.
Мы не публикуем видео из этических соображений. Вы можете посмотреть его по ссылке