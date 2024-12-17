На станции метро «Спортивная» парень оказался на рельсах 17.12.2024, 18:10

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Поезд остановился прямо перед ним.

На станции метро «Спортивная» в Минске произошел инцидент с участием пассажира: парень оказался на рельсах.

Как именно это случилось, не совсем понятно. На видео, которое опубликовала «Наша Нива», видно, что молодой человек лежит на рельсах и машет ногами. Поезд, судя по всему, остановился прямо перед парнем.

В другом ролике он спокойно сидит на путях. Контактный рельс к тому времени отключили.

По данным пресс-службы столичной подземки, движение на второй линии останавливалось на несколько минут.

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