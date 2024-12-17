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В продуктах белорусских предприятий найдены опасные бактерии

  • 17.12.2024, 18:26
В продуктах белорусских предприятий найдены опасные бактерии

Проверку не прошли творог и говядина от трех предприятий.

В твороге и говядине от трех белорусских предприятий Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии. Об этом сказано в письме российского ведомства.

Как заявляет российский регулятор, в твороге Волковысского открытого акционерного общества «БЕЛЛАКТ» обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

В говядине от ООО «Белмитфуд» оказалось превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского райпо — листерии.

Россельхознадзор сообщает, что нарушения выявили впервые, поэтому российское ведомство обратилось в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси с просьбой изменить статус этих предприятий в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

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