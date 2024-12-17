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Акции «Газпрома» упали до минимума с января 2009 года

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  • 17.12.2024, 18:35
Акции «Газпрома» упали до минимума с января 2009 года

А вслед за ними — вся «МосБиржа».

Рынок акций российских компаний к вечеру 17 декабря 2024 года продолжает снижение на фоне санкционных новостей и ожиданий роста ставки ЦБ РФ.

Как сообщает российский «Интерфакс», индекс «МосБиржи» провалился в район 2370 пунктов (новый минимум с марта 2023 года) во главе с упавшими после отсечки дивидендов акциями ЛУКОЙЛа (-7%) и Северстали (-5,3%). Акции Газпрома откатились в район 106 рублей за штуку, обновив минимум с января 2009 года.

На Мосбирже торгуются без дивидендов акции ЛУКОЙЛа (-7%, до 6264 рублей; выплаты за 9 месяцев — 514 руб. на бумагу), Северсталь (-5,3%, до 1010,6 рубля; выплаты за III квартал — 49,06 руб.), бумаги МКПАО Хэдхантер (-23,1%, до 3064 рублей; выплаты за 2024 год — 907 руб. на бумагу).

Подешевели также акции РусГидро (-3,2%), Сургутнефтегаза (-2,8% и -1,8% префы), Газпрома (-2,5%, до 106,25 рубля — минимум с января 2009 года), ОК Русал (-2,4%), Аэрофлота (-1,9%), Московской биржи (-1,6%), МТС (-1,3%), Норникеля (-1,1%), Магнита (-1,1%), Т-Технологии (-1,1%), Газпром нефти (-1%), НОВАТЭКа (-1%).

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