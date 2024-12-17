закрыть
17 декабря 2024, вторник, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Эти цены должны быть в магазинах»

  • 17.12.2024, 19:12
  • 2,602
«Эти цены должны быть в магазинах»

Какая стоимость ходовых товаров на рынке в Таборах перед праздниками.

Блогер съездила на рынок «Новый Лебяжий» в Таборы и показала цены на некоторые фрукты и овощи, пишет Blizko.by. Итак, что почем?

Хурма — 2,9−4,9 рубля за килограмм, виноград — 3,5−6,5, яблоки — 2,8, мандарины — 5,9, киви — 6−7, гранат — 6,5. А вот один ананас стоит 20 рублей.

Что касается некоторых овощей, то томаты стоят 4,9−5,9 рубля за килограмм, огурцы — 3,5−7,5, пекинская капуста — 2,5−3,5, перцы — 4,9.

Также она отметила, что не покупает здесь лук, капусту, свеклу и морковь. «Потому что там это все дорого», — резюмировала покупательница.

Пользователи сразу же начали спорить в комментариях. Вот что пишут:

«Съездили раз туда, покупали в розницу, дома перевесили товар, а их… Больше не ездим».

«Томат по 4,9, притом что продавец тоже получит выгоду от продаж, возникает вопрос, откуда тогда такие цены на них в магазинах?»

«В этих Таборах обсчитывают и обвешивают очень круто. Больше не езжу туда вообще».

«Эти цены должны быть в магазинах».

«Помидоры в „еврике“ брала по 13 рублей за килограмм».

«Не понимаю, откуда тогда в магазинах такие цены на овощи и фрукты?»

«Только у меня так не получается, как не заеду туда, таких цен не вижу».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип