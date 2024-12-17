«Эти цены должны быть в магазинах» 17.12.2024, 19:12

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Какая стоимость ходовых товаров на рынке в Таборах перед праздниками.

Блогер съездила на рынок «Новый Лебяжий» в Таборы и показала цены на некоторые фрукты и овощи, пишет Blizko.by. Итак, что почем?

Хурма — 2,9−4,9 рубля за килограмм, виноград — 3,5−6,5, яблоки — 2,8, мандарины — 5,9, киви — 6−7, гранат — 6,5. А вот один ананас стоит 20 рублей.

Что касается некоторых овощей, то томаты стоят 4,9−5,9 рубля за килограмм, огурцы — 3,5−7,5, пекинская капуста — 2,5−3,5, перцы — 4,9.

Также она отметила, что не покупает здесь лук, капусту, свеклу и морковь. «Потому что там это все дорого», — резюмировала покупательница.

Пользователи сразу же начали спорить в комментариях. Вот что пишут:

«Съездили раз туда, покупали в розницу, дома перевесили товар, а их… Больше не ездим».

«Томат по 4,9, притом что продавец тоже получит выгоду от продаж, возникает вопрос, откуда тогда такие цены на них в магазинах?»

«В этих Таборах обсчитывают и обвешивают очень круто. Больше не езжу туда вообще».

«Эти цены должны быть в магазинах».

«Помидоры в „еврике“ брала по 13 рублей за килограмм».

«Не понимаю, откуда тогда в магазинах такие цены на овощи и фрукты?»

«Только у меня так не получается, как не заеду туда, таких цен не вижу».

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