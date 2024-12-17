«Эти цены должны быть в магазинах»
- 17.12.2024, 19:12
- 2,602
Какая стоимость ходовых товаров на рынке в Таборах перед праздниками.
Блогер съездила на рынок «Новый Лебяжий» в Таборы и показала цены на некоторые фрукты и овощи, пишет Blizko.by. Итак, что почем?
Хурма — 2,9−4,9 рубля за килограмм, виноград — 3,5−6,5, яблоки — 2,8, мандарины — 5,9, киви — 6−7, гранат — 6,5. А вот один ананас стоит 20 рублей.
Что касается некоторых овощей, то томаты стоят 4,9−5,9 рубля за килограмм, огурцы — 3,5−7,5, пекинская капуста — 2,5−3,5, перцы — 4,9.
Также она отметила, что не покупает здесь лук, капусту, свеклу и морковь. «Потому что там это все дорого», — резюмировала покупательница.
Пользователи сразу же начали спорить в комментариях. Вот что пишут:
«Съездили раз туда, покупали в розницу, дома перевесили товар, а их… Больше не ездим».
«Томат по 4,9, притом что продавец тоже получит выгоду от продаж, возникает вопрос, откуда тогда такие цены на них в магазинах?»
«В этих Таборах обсчитывают и обвешивают очень круто. Больше не езжу туда вообще».
«Эти цены должны быть в магазинах».
«Помидоры в „еврике“ брала по 13 рублей за килограмм».
«Не понимаю, откуда тогда в магазинах такие цены на овощи и фрукты?»
«Только у меня так не получается, как не заеду туда, таких цен не вижу».