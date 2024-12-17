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Ветер снес и поломал теплицу белоруса за $1500

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  • 17.12.2024, 19:25
  • 4,224
Ветер снес и поломал теплицу белоруса за $1500

Видеофакт.

Необычным видео со своего участка поделился читатель издания «Онлайнер», живущий в Минской области. Всего за несколько секунд лирическая картинка сменяется на «тепличный хоррор». И виной всему — сильный ветер, который сначала закружил случайный пакет, а потом собрался с силами и уволок за собой парник.

Огромную — размером 12 на 4 метра — теплицу молодой человек приобрел в начале сентября. Рассчитывал, что конструкция из металлического каркаса и поликарбоната будет служить ему долгие годы, тем более, что и стоила теплица аж 4713 рублей.

Работы по ее установке начались в октябре, но по разным причинам хозяин не успел их быстро завершить.

«На установку теплицы у меня ушел примерно месяц, да и то не получилось сделать все, что планировал. И к вчерашнему дню она не была закреплена как следует. Грубо говоря, теплица была прикручена проволокой за нижние части к доскам, которые на анкера были прикручены к сваям. Нижние части держались на системе «краб».

Как только ветровая нагрузка превысила критическую, все «крабы» разогнулись и теплица улетела (на видео даже видно, что не хватает нижних частей). Понимаю, что конкретно это мой косяк. Хотя и к самой конструкции у меня не раз возникали вопросы», — описывает предпосылки для ЧП молодой человек.

Теплица пролетела около 70 метров и приземлилась на участке соседа. К счастью, людей на территории в это время не было, поэтому никому не досталось. Не пострадали и растения.

«Сегодня пойду к соседу на участок, буду убирать то, что от нее осталось. Состояние там плачевное. Самое интересное, что камера, которая и запечатлела полет, висит на второй теплице стоимостью всего $700. Она поменьше и полукруглая (склоняюсь к тому, что это оптимальный вариант формы). И она осталась стоять на месте», — делится дачными наблюдениями молодой человек.

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